Előre hozott döntőre számítanak Győrben

ÜNNEPRE KÉSZÜLNEK GYŐRBEN, az ETO ugyanis a háromszázadik mérkőzését játssza a női kézilabda Bajnokok Ligájában, és ha Győri-Lukács Viktóriáék legyőzik a francia Brest Bretagne csapatát, jelentős lépést tesznek a negyeddöntő felé. Ehhez azért lesz egy-két szavuk a klasszisokat felvonultató brestieknek is, akik a BL aktuális idényében több mint háromszáz gólt szereztek, ennél többet egyik együttesnek sem sikerült. Érdemes kiemelni a BL-től a hét elején visszalépett Viperstől nyáron megszerzett orosz jobbátlövőt, Anna Vjahirevát, aki 44-szer talált be a sorozatban. A francia bajnokságban a Metz mögött második helyen álló klubot Raphaëlle Tervel irányítja, aki játékosként és másodedzőként is megfordult az ETO-nál.

A győriek helyzetét nehezíti, hogy múlt vasárnap Odensében megsérült a csapat kapitánya, Kari Brattset Dale, akit Linn Blohmnak kell pótolnia. „Jelen helyzetben egyedül vagyok a beállóposzton a csapatban, de természetesen mindent megteszek, hogy megoldjam a feladatot. Nehéz lesz, ám tudom, hogy vannak olyan átlövőink, akik képesek bejönni a vonalra és segíteni nekem” – mondta a svéd játékos klubja honlapjának. ­Blohm szerint védekezésben és támadásban egyaránt kemény meccs vár rájuk.

„Minden évben, amikor találkozunk velük itthon és idegenben, izzasztó csatákat vívunk. Sok jó játékosuk van, úgyhogy nehéz lesz, de hiszem, hogy jó munkát végzünk és legyőzzük őket.”

A kisalföldiek kupasikerrel hangoltak a szombati összecsapásra, szerdán a fehérváriak legyőzésével bejutottak a Magyar Kupában a négyes döntőbe. Per Johansson munkája tetszik a vezetőségnek, a svéd szakemberrel 2027 nyaráig hosszabbítottak.

„A Brest a világ egyik legjobbja, a másik franciával, a Metzcel együtt jelenleg öt-hat azonos szintű csapat van – vélekedett Johansson. – Nem vagyunk rosszabbak, sem jobbak náluk, minden meccsen ötven-ötven százalék az esély. A Brest felszabadultabban érkezik hozzánk, miután legyőzte a Rapidot, ráadásul visszatért Méline Nocandy is, úgyhogy teljes erőbedobással készülnek ellenünk. Amit az első meccs előtt is mondtam, továbbra is tartom: ez a párosítás felér egy BL-döntővel.”

A két csapat rendre szoros mérkőzéseket játszott egymással, tavaly februárban 34–34-es döntetlen született az Audi Arénában. Ősszel Franciaországban a győriek hullámzó meccsen 35–34-re nyertek, köszönhetően annak, hogy jobban használták ki az utolsó perceket. Az előző fordulóban mindkét együttes győzött, az ETO Odensében, a Brest Bukarestben.

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

10. FORDULÓ, szombati mérkőzés

B-CSOPORT

18.00: Győri Audi ETO KC–Brest Bretagne (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

Vasárnap

14.00: Ludwigsburg–Buducsnoszt (Tv: Sport1)

16.00: Rapid Bucuresti–Odense

A B-CSOPORT ÁLLÁSA M Gy D V L-K Gk P 1. GYŐR 10 8 1 1 275–243 +32 17 2. Esbjerg 10 7 1 2 295–255 +40 15 3. Brest 10 7 – 3 311–268 +43 14 4. Odense 10 7 – 3 296–271 +25 14 5. Ludwigsburg 9 3 1 5 264–271 –7 7 6. Vipers 14 3 1 10 245–296 –51 7 7. Rapid Bucuresti 10 2 1 7 254–291 –37 5 8. Buducsnoszt 9 1 1 7 217–262 –45 3