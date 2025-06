Görbicz Anita a BL-győzelmekről: Az elsőt sem gondoltam volna, nemhogy hetet...

Görbicz Anita elismerte, hogy hét elvesztett finálé után már nem igazán merte remélni, hogy összejön a végső siker a Győri Audi ETO számára:

„Hét elvesztett döntő után nem gondoltam, hogy sikerül egyet is megnyerni, nemhogy hetet. Mindkettő hihetetlen szám, csak különböző előjellel. 2013-ban tapasztaltuk meg a győzelmet. Addig is azt hittük, hogy rengeteget dolgozunk és mindent megteszünk, de akkor éreztük igazán, hogy milyen egymásért küzdeni. Csapatként működtünk, a nagy lehetőségek mellett az apró feladatoknak is örültünk. Nagyon összekovácsolódtunk, így sikerült elérnünk a közös célt.”

A győriek idén megvédték címüket a legrangosabb európai kupasorozatban. Görbicz játékosként öt BL-győzelemből vette ki a részét. Jelenleg a klub elnöki pozícióját tölti be.