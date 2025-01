Chema Rodríguez: Ausztria ellen is ötven-ötven százalék az esélyünk

Ha valamelyik mérkőzésen vereséggel számolhatott a magyar férfi kézilabda-válogatott a világbajnokságon, az a Franciaország elleni középdöntős találkozó volt, amely vállalható vereséggel ért véget (30–37), igaz, ez inkább múlt a nagyságrendekkel jobban játszó ellenfélen, mintsem rajtunk, mert a hatvan perc alatt egy pillanatra sem jelentettünk fenyegetést a franciákra, és nem volt esély a két pont megszerzésére.

„Nem akartunk belemenni a rohanásba, lassítani akartuk a meccset, mert a franciák gyorsabbak nálunk, és ha engedjük őket, úgy futnak, mint az őrültek, és sokszor lőnek kapura első szándékból – mondta a Nemzeti Sportnak Chema Rodríguez szövetségi kapitány a szerdai szabadnapon. – Ezért döntöttünk a hét a hat elleni, két beállós támadójáték mellett, hátul pedig az öt egyes védekezéssel próbálkoztunk, Pedro Rodríguezzel zavaróban. A gond az volt, hogy a helyzeteket kidolgoztuk, de nem lőttük be őket, az ellenfél pedig a hibáink után lerohant minket. A mérkőzés eleje sajnos elment, pedig ha még akkor meg tudtuk volna fogni, akkor meccsben maradhattunk volna végig. Nagyon csalódott vagyok.”

A két kapus, Mikler Roland (balra) és Palasics Kristóf bravúrjaira óriási szükség lesz az osztrákok ellen (Fotó: Szabó Miklós)

A kapitány szerint leginkább a hozzáállással volt probléma, úgy érezte, a magyar játékosok fejében már egy kicsit az osztrákok és a katariak elleni mérkőzés járt, és nem koncentráltak százszázalékosan a franciák ellen. Ami egyfelől érthető, hiszen azok ki-ki meccsek lesznek, amelyeket meg kell nyerni, az Európa-bajnok franciák legyőzéséhez viszont óriási szerencse kellett volna. Másrészről viszont ezt nem tartja helyesnek, mert ha a magyar válogatott is nagy csapat akar lenni, harcolnia kell a még nagyobbakkal, nem engedhet el egyetlen mérkőzést sem – ahogy például a franciák vagy a dánok sem teszik.

„A szünetig két dolgon próbáltam változtatni. Először is azt mondtam a srácoknak, hogy bízzanak a hét a hat elleni támadójátékban, mert ha nem hibázunk, jönnek majd a gólok is, ám láttam az arcukon, hogy ez nem fog menni, most nem érzik jól magukat ebben a formációban – fogalmazott Chema Rodríguez. – Aztán arról beszéltünk, hogy intenzívebben és agresszívabban kell védekezni, mert a franciák úgy lőnek hét-nyolc méterről, hogy hozzájuk sem érünk. Más kérdés, hogy sajnos az első időkérés után sem változott semmi. Az a szabály egyébként most is él, hogy csak öt percig lehet búslakodni, bár ez most nem volt olyan könnyű, mert a késői meccs után különösen nehéz elaludni. Veszíteni sosem jó, de semmi sem dőlt el, továbbra is nyílt a küzdelem a középdöntőben.”

Csütörtöki ellenfelünk Ausztria lesz, amely egy évvel ezelőtt, a németországi Európa-bajnokságon 30–29-re legyőzött bennünket a középdöntőben, ám fontos különbség, hogy a jelenlegi keretükben nincs ott a két balkezes átlövő, Boris Zivkovic és Janko Bozovic, valamint az egy éve ellenünk nyolc gólt szerző balátlövő, Nikola Bilyk sem, de továbbra is nagyon agresszíven védekeznek, a védők bátran kilépnek a falból, és jól játszanak emberelőnyben, hét a hat ellen.

– Tíz védéssel zárt. Készült a francia lövőkre?

– Hogyne. De ezt minden mérkőzés előtt megcsináljuk, a posztunkon nagyon fontos, hogy felkészültek legyünk és ismerjük az ellenfél játékosait, azokat a helyzeteket, amelyeket szeretnek megjátszani. Ez annál nehezebb, minél magasabb szintű játékosok ellen kézilabdázunk, mert annál több részletre kell odafigyelni, a franciáknál pedig szinte mindenki világklasszis. Ausztriánál nincs annyi, de ott van Sebastian Frimmel vagy a beálló, Tobias Wagner, ellenük ugyanúgy készülünk. – A franciák ellen korán hátrányba kerültek. Min változtattak?

– Az ilyen helyzetekre reagálni kell, mi az, ami működik, mi az, amiben bízhatunk. Nem tehettünk mást, a második félidőben próbáltunk visszakapaszkodni és igenis megmutatni, több van bennünk, mint amennyit az első félidőben megmutattunk. Jobban oda kellett figyelnünk, nem vettünk vissza, egy világbajnokságon sohasem szabad tartalékolni, hiszen óriási kiváltság és megtisztelés, hogy felvehetjük a címeres mezt. Minden mérkőzésnek százszázalékos elszántsággal kell nekimenni, küzdeni, harcolni, ezen nem múlhat semmi. Egymásba kapaszkodva, egymásban bízva kell kihúznunk magunkat a nehéz helyzetekből. – Hogy érzi, sikerült?

– Sportolóként mindannyian tudjuk, hogy ilyen helyzetek bármilyen versenyen előfordulnak, amiből csak úgy lehet kitörni, ha a magunkba vetett bizalom nem törik meg. Mi csapatként és egyénileg is rengeteg munkát raktunk bele abba, hogy itt legyünk, és nagyon bízom benne, hogy ez megmutatkozik a pályán is. Higgyék el, mindenki belead mindent! Palasics Kristóf, a válogatott kapusa: Egymásban bízva kell kihúznunk magunkat a nehéz helyzetekből!

A kapitány szerint a középdöntőre kicsit mindig nehezebb felkészülni, mint a csoportkörre, ám most is megvan a meccstervük, minden órát kihasználnak a videózásra, az elemzésre, az edzésre és a hibák kijavítására. Úgy véli, a hatos falunk elég lehet a védelemben, főleg az osztrákok által előszeretettel alkalmazott hét a hat ellen, mert a franciák ellen is látszott – igaz, fordított előjellel –, hogy egy jó védelem mennyire hatékony lehet az emberelőnyös játékkal szemben. Labdaszerzésből gyors gólokat lehet szerezni, de az sem baj, ha nem szerzünk labdát, mert akkor is keményen harcolni és izzasztani kell őket tovább.

Lékai Máté rutinja és higgadtsága pontokat érhet a csütörtöki középdöntős kulcsmeccsen (Fotó: Szabó Miklós)

„Egy világversenyen egy csapat hol fent, hol lent van, hol jól teljesít, hol gyengén, nem ritka a hullámzó teljesítmény, kivéve Dániát és Franciaországot, amelyek más szintet képviselnek – tette hozzá Chema Rodríguez. – A tavalyi Eb-n csodálatosan sikerült az első három meccsünk, a csoportban legyőztük Montenegrót, majd Szerbiát és Izlandot, erre a középdöntőt úgy kezdtük, hogy kikaptunk Ausztriától, két nap múlva viszont legyőztük Horvátországot. Ennyire kiegyenlített mezőnynél a nagy tornák ilyenek, minden meccs kemény. A világbajnokság előző fordulójában az osztrákok döntetlent játszottak Észak-Macedóniával, Katar majdnem ikszelt Hollandiával, az olaszok legyőzték a cseheket, a dánok pedig simán átgázoltak az olimpiai döntős németeken. Ausztria ellen is ötven-ötven százalék az esélyünk.”

Ahhoz, hogy a legjobb nyolc közé jusson a világbajnokságon, a magyar válogatottnak csütörtökön le kell győznie Ausztriát, két nappal később pedig Katart, de ez önmagában már nem elég, mert a továbbjutáshoz az is kell, hogy Hollandia pontot veszítsen Franciaország vagy Ausztria ellen. Ha ez a forgatókönyv teljesülne, nemzeti együttesünk egymás után a harmadik vb-n jutna be a kieséses szakaszba.

A legutóbbi két alkalommal, amikor Ausztria világbajnokságon szerepelt, az Elnök-kupában fejezte be szereplését. A szlovén Ales Pajovic 2019 óta irányítja a csapatot, a hosszú távú közös munka egyre magasabb színvonalú játékot eredményez. Ezt egy évvel ezelőtt az Európa-bajnokságon a saját bőrünkön tapasztalhattuk meg, a négy közé jutásunkhoz nagyon hiányzott az a két pont, amit a középdöntőben elszenvedett vereséggel buktunk el. A hét mezőnyjátékossal való támadójáték azóta is az osztrákok nagy erőssége, Észak-Macedónia ellen két napja szintén ezzel a taktikai elemmel fordították a maguk javára az állást, igaz, a balkániak a végén mégis egyenlíteni tudtak, ami a mieinknek kedvező eredmény. Ausztria legnagyobb sztárja, Nikola Bilyk sérülés miatt nincs ott Varasdon, de nagy termetű beállója, a falban rendre a szabálytalanság határát súrolva harcoló Tobias Wagner megint megkeserítheti a dolgunkat. A 24 éves Constantin Möstl generációjának egyik legtehetségesebb kapusa, a szegedi balszélső, Sebastian Frimmel trükkös megmozdulásait pedig egyetlen magyar kézilabda-rajongónak sem kell bemutatni.

Olimpia: 2. (1936) – 1 részvétel

Vb: 2. (1938), 9. (1958), 13. (2015), 14. (1993), 18. (2011), 19. (2019), 26. (2021) – 7 részvétel

Eb: 8. (2020, 2024), 9. (2010), 11. (2014), 15. (2018), 20. (2022) – 6 részvétel

Egymás elleni mérleg: 49 mérkőzés, 35 győzelem, 2 döntetlen, 12 vereség, 1294–1023-as gólkülönbség

Legutóbb egymás ellen: 2024. január 18., Köln. Európa-bajnoki középdöntő.

Ausztria–Magyarország 30–29 (17–17)

Legjobb magyar dobók: Ancsin G., Bánhidi, Lékai, Rosta M. 4-4 ELLENFÉLNÉZŐ: Egy évünk volt megtalálni az ellenszert

AZ I. CSOPORT PROGRAMJA (HERNING)

Január 23., csütörtök

15.30: Tunézia–Csehország

18.00: Olaszország–Németország

20.30: Dánia–Svájc

AZ I. CSOPORT ÁLLÁSA M GY D V LG–KG GK P 1. Dánia 3 3 – – 111–71 +40 6 2. Németország 3 2 – 1 90–91 –1 4 3. Olaszország 3 2 – 1 77–82 –5 4 4. Svájc 3 1 1 1 83–74 +9 3 5. Csehország 3 – 1 2 57–71 –14 1 6. Tunézia 3 – – 3 72–101 –29 0

AZ II. CSOPORT PROGRAMJA (VARASD)

Január 23., csütörtök

15.30: Észak-Macedónia–Katar

18.00: Hollandia–Franciaország

20.30: Magyarország–Ausztria