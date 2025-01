A szlovénokat legyőző Horvátország lesz a mieink negyeddöntős ellenfele kedden 18 órakor a kézi-vb-n

Az előzetes várakozás dacára remekül kezdte a zágrábi meccset a szlovén válogatott, amely három ízben is ötgólos előnybe került az első játékrészben. Ez azonban nem fogta meg a horvátokat, akik Mateo Maras vezérletével a szünet előtt ledolgozták hátrányukat. A fordulás után sem változott a helyzet a horvát fővárosban, a társházigazdák futottak az eredmény után – igaz, ezúttal már nem engedték „meglógni” északi szomszédjaikat. A második félidő kilencedik percében aztán csak összejött a fordítás a horvátoknak, majd a félidő felénél kétgólosra hízott a hazai előny, köszönhetően az egyre jobb formába lendülő Kuzmanovic védéseinek.

Az utolsó tíz percbe érkezve sem lassítottak a horvátok, s képesek voltak háromgólosra növelni előnyüket, amit sikeresen őriztek is. A végjátékban nagy Kuzmanovic-bravúr tette fel a koronát délnyugati szomszédjaink teljesítményére, akik 29–26-ra meg is nyerték a mérkőzést. Ezzel tehát az is eldőlt, hogy Horvátországgal játszunk a négy közé jutásért, míg Izland elbúcsúzott a tornától.

Ami az NB I-es légiósokat illeti: a horvát csapatból a Szegeden játszó Sostaric és a Tatabányát erősítő Maras három, az ugyancsak Szegeden szereplő szlovén Mackovsek két találatot jegyzett.

A magyar–horvát negyeddöntőt kedden 18 órakor játsszák Zágrábban. A magyar és a horvát csapat legutóbb tavaly januárban találkozott egymással, az Európa-bajnoki középdöntőben 29-26-os magyar siker született. Az eddigi örökmérleg húsz horvát siker és öt döntetlen mellett 11 magyar győzelem.

A késő esti idősáv másik mérkőzésén Norvégia öt góllal verte meg a svédeket, de ennek ellenére búcsúzott a világbajnokságról. A norvég csapatban a Szegeden játszó Magnus Röd, míg a svédeknél a Veszprémet erősítő Lukas Sandell is egy gólt szerzett.

A NEGYEDDÖNTŐ PROGRAMJA

Január 28., kedd (Zágráb)

18.00: Horvátország–Magyarország

21.00: Franciaország–Egyiptom

Január 29., szerda (Oslo)

17.30: Dánia–Brazília

20.30: Portugália–Németország

A JÁTÉKNAP KORÁBBI MÉRKŐZÉSEIN

Izland az első perceket leszámítva nem sok esélyt adott Argentínának, s már a szünetben öt góllal vezetett. Az izlandiak legjobbja Ódin Thór Ríkharsson volt hét góllal – az NB I-ben szereplő játékosok közül Áron Pálmarsson nem szerzett gólt, míg Janus Dadi Smárason három találatig jutott.

A IV. csoport második mérkőzésén Egyiptom a döcögős kezdés után érvényesítette a papírformát a Zöld-foki szigetek ellen, így biztos csoportmásodikként jutott a negyeddöntőbe.

A III. csoportban Portugália a várakozásoknak megfelelően gálázott Chile ellen, megnyerve a csoportot. Az ibériaiak az I. csoport második helyén végző Németországgal meccselnek majd a négy közé jutásért. Ezt követően Brazília szoros meccsen nyert a spanyolok ellen – a hispán csapatban a Szegeden légióskodó Alustiza három, míg a Veszprémet erősítő Casado egy gólt jegyzett –, s bebiztosította második helyét a csoportban. A dél-amerikai együttesre Dánia vár a legjobb nyolc között.

FÉRFI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ, 3. FORDULÓ

III. CSOPORT (OSLO)

Portugália–Chile 46–28 (22–17)

Ld: F. Da Costa 9, M. Costa 6, Portela, Brandao 5-5, ill. Pérez 8, Salinas 6, Paya, Ahumada, Munoz 3-3

Spanyolország–Brazília 25–26 (13–14)

Ld: Jelicic, Holguin 4-4, Jilicic, Torrebejano, Alustiza, Aregay 3-3, ill. Hackbarth 6, Dos Santos 5, D. Da Silva, Matos 3-3

Norvégia–Svédország 29–24 (16–11)

Ld: Aar 9, Björnsen 6, Barthold 4, ill. Johansson 7, Karlsson 5, Lagergren 4

1. Portugália 5 4 1 – 179–148 +31 9 2. Brazília 5 4 – 1 136–129 +7 8 3. Norvégia 5 3 – 2 147–130 +17 6 4. Svédország 5 1 2 2 156–152 +4 4 5. Spanyolország 5 1 1 3 138–137 +1 3 6. Chile 5 – – 5 126–186 –60 0 a iii. csoport végeredménye

IV. CSOPORT (ZÁGRÁB)

Izland–Argentína 30–21 (15–10)

Ld: Rikhardsson 7, G. Kristjánsson, Thorkelsson, V. Kristjánsson 4-4, ill. Martínez 6, Gull, Aizen, Jung 3-3

Zöld-foki-szigetek–Egyiptom 24–31 (13–14)

Ld: Moreno de Pina 6, Landim 5, Moreno 4, ill. Jahja 11, Zejnelabedin, Ahmed 4-4

Horvátország–Szlovénia 29–26 (15–15)

Ld: Glavas, Martinovic, Sipic 5-5, Pavlovic, Maras, Sostaric 3-3, ill. Vlah 5, Janc, Makuc, Horzen, Kodrin 3-3

1. Horvátország 5 4 – 1 162–122 +40 8 2. Egyiptom 5 4 – 1 148–125 +23 8 3. Izland 5 4 – 1 140–116 +24 8 4. Szlovénia 5 2 – 3 139–125 +14 4 5. Argentína 5 1 – 4 117–162 –45 2 6. Zöld-foki-szigetek 5 – – 5 119–175 –56 0 a iv. csoport végeredménye



ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS

II. CSOPORT (POREC), 3. FORDULÓ

Japán–Kuba 32–23 (14–11)

Ld: Arasze 7, Fudzsiszaka 6, Josino 6, ill. Rodríguez 8, Castillo, Dawkins 3

Bahrein–Egyesült Államok 28–30 (14–15)

Ld: Kambar 8, M. Ahmed 5, M. Mohamed 4, ill. Corning, Hoddersen 7-7, Fofana, Huter, Hueter 4-4