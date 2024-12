Újabb szerződéshosszabbítást jelentettek be Győrben

Senkinek sincs nála több mérkőzése a Győri Audi ETO KC csapatában a jelenlegi keretből. Talán sokan nem is gondolnák, de ez az állítás Fodor Csengére igaz. A 18 évesen Győrbe igazoló fiatal tehetség áldozatos munkával, rengeteg alázattal és türelemmel kivívta, hogy ő legyen 264 találkozóval a háta mögött a legrutinosabb győri sportoló a meccsek számát tekintve.

„Fodor Csenge neve mára eggyé vált a Győri Audi ETO KC-val. Csenge ugyan még csak most lépett be a legjobb kézis korba, de már óriási múltja van a csapatunkban. Ha kellett, türelmes volt, ha kellett, harcolt, ha pedig éppen az kellett, akkor maximális elszántsággal szántotta fel a pályát, vagy éppen szurkolt a kispadról. Bármit is tett, mindent a csapatért csinált! Hihetetlen, hogy fiatal kora ellenére milyen rutint szerzett már Győrben. Értékei és képességei tudatában egy percig sem volt kérdés, hogy hosszabbítunk vele, örülök, hogy ő is Győrben képzeli el a jövőjét. Kettő plusz egy éves szerződést írtunk alá, és bízom benne, hogy közösen teszünk még hozzá jó pár aranyérmet az eddig megszerzett nem akármilyen kollekciója mellé” – nyilatkozta a Győri ETO Kft. ügyvezetője, Endrődi Péter.

„Számomra is hihetetlen, hogy biztosan meglesz a tíz év a Győri Audi ETO KC együttesében. Tanulni, és fejlődni érkeztem Győrbe 2017 nyarán, és azt hiszem, ez sikerült is. Számomra nem volt kérdés a folytatás, örülök, hogy a klubvezetés és a szakmai stáb is úgy gondolta, hogy közösen folytassuk az eddigi utat. Megtiszteltetés a csapat játékosának lenni, és tudom, a lányokkal közösen mindig is azon leszünk, hogy nyerjünk. Az ETO-családról szóló mondataink egyáltalán nem túlzóak, itt tényleg egy igazi támogató, sikeréhes közösség van, amelynek öröm a tagjának lenni. Büszkén küzdök tovább a klub sikereiért a jövőben is” – mondta Fodor Csenge az aláírást követően.

A Győri Audi ETO KC együtteséből a jelenlegi keret kézilabdázói közül több mutatóban is Fodor Csenge birtokolja a legjobb számokat. A 25 éves balszélső háromszoros Bajnokok Ligája-győztes (2018, 2019, 2024), egyszeres ezüstérmes (2022) és kétszeres bronzérmes (2021, 2023). A magyar bajnokságban négy alkalommal nyert aranyérmet, a Magyar Kupában háromszor végzett csapatával a dobogó legfelső fokán. Eddig 264 találkozón viselte a győri mezt, s ezeken a találkozókon 520 gólt szerzett. Ö a jelenlegi keretből az egyetlen „százados” a Bajnokok Ligájában játszott meccsek számát tekintve, a nemzetközi porondon 107 alkalommal lépett pályára, de 147 magyar bajnoki mérkőzésénél sem teljesített többet senki a lányok közül.