Fodor Csenge: Mentálisan sokat erősödtem ebben az idényben

– Hogy érzi magát a nagy erőpróbák előtt?

– Jól, köszönöm – felelte Fodor Csenge, az ETO balszélsője. – Minden rendben, nagyon várom a hétvégét.

– Milyen a hangulat a csapatnál? Azért egészen más bajnoki aranyérmet követően nekifutni a Bajnokok Ligája négyes döntőjének…

– Jelentős változásokon mentünk keresztül ebben az idényben, mentálisan és játékban is. Az utóbbi mérkőzéseken jó formában szerepeltünk, szeretnénk, hogy kitartson. A hangulat nagyon jó, mindenkin látom, hogy nagyon várja a BL final fourt. Nyilván a székesfehérvári meccsünk nem sikerült ideálisan ebből a szempontból, arra az eredményre nem lehetünk büszkék, nem is kell szépíteni. A Budaörs ellen fontos volt, hogy olyan mérkőzéssel zárjuk le az idényt, amely lendületet ad erre a hétvégére.

– Hogyan látja a saját teljesítményét? Külső szemlélőként figyelve fontos szereplővé vált, hasznos játékkal és gólokkal – eddig huszonkilenc találattal – segítette csapatát a Bajnokok Ligájában.

– Én is így gondolom. Nagyon fiatalon kerültem Győrbe, de mindig tudtam, hol a helyem, kitartóan dolgoztam azért, hogy évről évre ebben a csapatban szerepelhessek. Ahogy az ember növi ki magát, érzi, hogyan változik meg a szerepe. Így vagyok én is, az öltözőben lelkileg, a pályán a teljesítményemmel tudok sokat segíteni, aminek örülök. Maximalista vagyok, sosem lehetek teljesen elégedett magammal, de meg kell tanulnom nézni a pozitív oldalt, és erőt meríteni abból, hogy igenis képes vagyok hasznos pillanatokat adni a csapatnak a mérkőzésen. Szóval tetszik a szerepem, mentálisan sokkal erősebb játékosnak érzem magam, mint az idény elején.

– Ez minek köszönhető?

– A játéknak, visszaigazolom saját magamnak, hogy mire vagyok képes, illetve lehet, öregszem, ez is hozzájárul ahhoz, hogy határozottabbá váltam.

– Az elődöntőben az Esbjerggel találkozik az ETO. Egy évvel ezelőtt szintén a fináléért csatázott ez a két csapat, akkor Sandra Toft utolsó másodpercekben bemutatott védésének köszönhetően egy góllal a Győr nyert, aztán az új kiírást is a dánok ellen kezdték. Mondhatjuk, hogy jól ismerik a riválist?

– Az elmúlt években jó néhány csatát megvívtunk az Esbjerggel. Volt egy megérzésem a sorsolás előtt, mondtam is csapatkapitányunknak, Kari Brattsetnek, hogy nem akarom a falra festeni az ördögöt, de szerintem megint a dánokat kapjuk. Utána egyből beszéltük is, hogy sajnos vagy nem, de igazam lett. Én örülök neki, és a lányok is.

– Számít, hogy ebben az idényben már kétszer megverték az Esbjerget?

– Igen, lélektani előnyt jelent, jó így nekimenni a mérkőzésnek. Azon a két találkozón a játékunk védekezésben és támadásban visszaigazolta az alkalmazott elemek hasznosságát. Edzőink a taktikát tekintve is kiválóan felkészítettek arra a két összecsapásra, nem jelent problémát, hogy tanulmányozzuk ellenfelünk kézilabdázóit és ismét a legfontosabb játékelemeket vegyük elő.

– A döntőre is van megérzése?

– Arról még nem merek beszélni, előbb legyünk túl a szombaton.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

Budapest, MVM Dome

ELŐDÖNTŐK

Május 31., szombat

15.00: Győri Audi ETO KC–Team Esbjerg (dán)

18.00: Metz (francia)–Odense (dán)

HELYOSZTÓK

Június 1., vasárnap

15.00: bronzmérkőzés

18.00: döntő