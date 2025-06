A Szeged osztrák szélsője 2027-ig hosszabbított

A szegediek közleménye:

„Sebastian Frimmel is velünk marad, méghozzá újabb két évig – azaz 2027. június 30-ig hosszabbítottuk meg osztrák válogatott szélsőnk szerződését. A csapat egyik meghatározó alakja, nemcsak a pályán, hanem az öltözőben is. Nagy öröm, hogy továbbra is bennünket erősít, és szintén öröm, hogy az idei sikeres csapat együtt marad” – nyilatkozta Kiss Bence cégvezető.

Frimmel a 2021-2022-s évad óta 171 mérkőzésen 587 gólt szerzett. Magyar bajnok lett 2022-ben és Magyar Kupát nyert 2025-ben.

„Nagy örömmel írtam alá az újabb szerződésemet, amely 2027 nyaráig szól – nyilatkozta Frimmel. – 2021-ben izgalommal érkeztem Szegedre, volt bennem drukk, de hamar megtapasztaltam, hogy remek helyre igazoltam – egy olyan klubba, amelyet Európában is jegyeznek. A városban az emberek imádják a kézilabdát. Nehéz szavakba önteni, milyen jó dolga van egy szegedi kézilabdázónak, hiszen ilyen szeretet veszi körül ezt a sportágat. Bízom benne, hogy a következő idényben még sikeresebbek leszünk. Erre garancia az öltözői összetartás: igazi csapat vagyunk, remek szakmai stábbal és fantasztikus szurkolótáborral. Biztos vagyok benne, hogy elérhetjük a céljainkat.”

A teljes közleményt ide kattintva olvashatja el.