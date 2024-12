Golovin: Megvan a tervünk, hogy megnehezítsük a világ legjobb csapatának dolgát

A magyar válogatott tagjai szerdán érkeztek meg Bécsbe charter járattal. Csütörtökön sajtótájékoztatót tartottak a négyes döntőnek otthont adó Wiener Stadthalléban, melyen a mieink részéről Vámos Petra és Golovin Vlagyimir vett részt.

„Kemény éveken vagyunk túl, amely sok munkával telt, hogy eljussunk a mostani állapotig. Még mindig fiatal, tapasztalat nélküli játékosaink vannak, azonban a helyén van a szívünk és motiváltak vagyunk, ez eddig kifizetődött. Minden kirakós a helyére került a mostani tornára, különösen a mentális oldalról nézve. Nem számít, éppen ki az ellenfél, küzdünk a végsőkig. – mondta Vámos Petra, majd a debreceni közönségről is beszélt – A hazai pálya csodálatos élményt jelentett, a szurkolóink nagy segítséget nyújtottak, előfordult, hogy hoteltől kísértek minket. Éreztük, hogy mellettünk állnak a nehéz pillanatokban is, remélem, Bécsben is sokan lesznek. Nagy szerepük volt az eddig elért eredményünkben.”

„Nagy eredmény a magyar kézilabdának, hogy itt vagyunk. A csapatban benne volt már egy kiugró eredmény, amelyben a szurkolóinknak is nagy szerepük volt. Sok energiát adtak, végig élveztük a támogatásukat. Mellettünk maradtak akkor is, amikor nem szállítottuk éveken át az eredményeket. Két napunk volt rendezni a sorokat, koncentráltnak kell lennünk, nem azzal foglalkozni, ki az esélyes. Többször megmutattuk, ha magunkra figyelünk, és komoly szinten játszunk, bárki ellen van esélyünk, hogy meglepetést szerezzünk. Készen fogunk állni a pályán és azon kívül” – zárta szavait Vámos.

Golovin Vlagyimir így értékelt a mieink eddigi teljesítményét: „Régóta nem járt nagy torna elődöntőjében a magyar válogatott. Büszke vagyok a csapatomra, hogy idáig eljutottunk – az eddig játszott meccseink alapján megérdemelten. Pénteken a világ legjobb csapatával találkozunk. A mostani tornán azt láttuk, hogy hullámzó volt a támadójátékuk, ezt annak tudom be, hogy több fontos játékos kiesett náluk. A védekezésük viszont nagyon masszív, az eddigi hét meccsük alapján még senkinek nem sikerült megbontani. Természetesen megvan tervünk, nem emelt kézzel megyünk ki a pályára, hanem mindent megteszünk, hogy magunkhoz képest csúcsteljesítményt nyújtsunk. Stressz nélkül játszhatunk, tudjuk, a papírforma nem mellettük szól, mégis mindent meg fogunk tenni, hogy megnehezítsük a norvég csapat dolgát.”

A magyar válogatott szövetségi kapitány ezt követően megnevezte a norvégok kulcsjátékosát is. „Nagy kihívás lesz a védekezés megszervezése, de támadásban meg Katrine Lundével szemben kell okosnak lennünk, nem egyértelmű, milyen megoldást kell ellene választani az adott helyzetekben. Ha jól tudom, telt ház lesz, márpedig a csapatunk sokkkal jobban teljesít, amikor nem üres lelátók előtt játszhatunk.”

Thórir Hergeirsson, a norvég válogatott szövetségi kapitánya szerint megérdemelten jutott el a magyar csapat az elődöntőig. „Nem tartom meglepetésnek, hogy a magyar válogatott is bejutott a legjobb négy közé. Évek óta építik a csapatukat, már fiatalon is tehetséges és sikeres generáció alkottak sokan a jelenlegi keretükből. Az elmúlt években tovább fejlődtek, nagy lépést tettek előre. Jó csapattal találkozunk az elődöntőben, amely megérdemelten játszik elődöntőt. Tiszteljük az ellenfeleket, ez alapvetés a kézilabdában, most is felkészülünk, ahogyan mindig és ahogyan csak tudunk.”

Az izlandi edző ezt követően a sűrű versenynaptárról beszélt: „Tipikus olimpia utáni Európa-bajnokság ez is, sok kézilabdázó a harmadik világversenyén szerepel nagyjából tizenhárom hónapon belül, ehhez jönnek folyamatosan a Bajnokok Ligája és más nemzetközi kupacsaták a kluboknál. Támadásban kissé hullámzik a teljesítményünk az olimpiához képest.”

„Nem gondoltam bele, hogy ezek az utolsó meccseim kapitányként, de az újságírók mindig emlékeztetnek rá. Teszem a dolgom és minden mást elfelejtek egyelőre, csak arra gondolok, hogy alaposan felkészüljünk az elődöntőre” – zárta gondolatait Hergeirsson.