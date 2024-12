Klujber Katrin szerint pluszmotivációt jelent, hogy a norvég sajtóban lesajnálóan írtak a mieinkről

Klujber Katrin arról beszélt a franciáktól elszenvedett vereséget követően, hogy reméli, senki nem szomorkodik a csapatban, inkább boldognak kell lenniük, hogy bejutottak a legjobb négy közé.

„A meccs után ugyan még érezhető volt a csalódottság, de Bécsben már mindenki vidáman szállt le a repülőről – mondta az FTC és a magyar válogatott jobbátlövője a mieink csütörtöki sajtófélóráján. – Láttam a lányokon, mindenkiben tudatosult, hova jutottak el, és hogy mennyire várják az elődöntőt. Vova mindig figyel arra, hogy lehetőséget adjon a kikapcsolódásra a mérkőzések között, ma már kipihenten, újult erővel készülünk Norvégiára.”

Ami az északi csapatot illeti, a norvég Tv2 szakértőjeként dolgozó Bent Svele a párosítás ismeretében egyenesen kijelentette, hogy a lehető legkellemesebb ellenfelet kapták, és a mieinket minden körülmények között le kell tudniuk győzni.

„Olvastuk mi is a véleményeket, hogy mit gondolnak rólunk. Pluszmotivációt jelent számunkra, ha valaki nem tart minket erősnek, vagy úgy véli, a négy között mi vagyunk a legjobb ellenfél. Természetesen jobb elkerülni a norvégokat, tisztában vagyunk vele, milyen játékerőt képviselnek. Kifoghat valaki rossz napot, nem fogunk megijedni tőlük, ha már idáig eljutottunk, újra meg akarjuk mutatni, milyen jól megy most a csapatnak.”

Hozzátette, nem befolyásolják a csapatot a korábbi vereségek, és a többieken is azt látja, senki nem azzal foglalkozik, mi történt a múltban, pénteken új fejezet kezdődik. Mindez a norvégok esetében is igaz, és nemcsak azért, mert Thórir Hergeirsson ezzel a tornával búcsúzik a kispadtól, hanem olyan szempontból is, hogy az olimpiához képest a visszavonult Stine Oftedal, valamint az anyai örömök előtt álló Nora Mörk és Veronica Kristiansen sincs most ott a keretükben. Maradt persze így is elég ász a pakliban, elég csak az új csapatkapitányra, Henny Reistadra, vagy éppen a kapusokra, Katrine Lundéra és Silje Solbergre gondolni.

Nze Minko és Stine Oftedal is szót váltott a magyar válogatott játékosaival (Fotó: Szabó Miklós)

„Támadásban biztos hiányzik a norvégoknak az a szilárd alap, amit Oftedal vagy Mörk jelentett, ettől függetlenül nem lettek cseppet sem rosszabb csapat. Lunde egyértelműen világklasszis, ezen az Eb-n is bizonyította, de a norvég kapusoknak sem megoldhatatlan feladat gólt lőni, klubszinten is volt velük szemben több sikeres meccsünk. Nekem nem okoznak álmatlan éjszakákat.”

Klujber eddig kiváló Eb-t fut, a záró hétvége előtt harmadik helyen áll a góllövőlistán, mindössze egy találattal lemaradva a montenegrói Djurdjina Jaukovicstól és kettővel a szlovén Tjasa Stankótól, azonban számukra már véget ért a torna. Emellett a jobbátlövők között jelölt az Eb álomcsapatába is, azonban nem az egyéni díjak motiválják.

„Mindenki tudja, hogy nem az egyéni díjak motiválnak, hanem a csapat minél eredményesebb szereplése, és hogy minél jobban tudjak segíteni benne – góllal, gólpasszal vagy egy jó védekezéssel. Örülök neki, hogy ott vagyok a góllövőlista élmezőnyében, azonban nem az jár a meccseken a fejemben, hogy mennyi gólra van szükségem az első helyhez. Ha vége a tornának, és összejön valami egyéni elismerés, jó visszajelzés lesz számomra.”

Arra is kíváncsiak voltunk, milyen eredménnyel lenne elégedett a torna végén? „Én már a mostani eredménnyel nagyon elégedett vagyok, csoda, amit elértünk, és amilyen meccseket játszottunk. Ha már itt vagyunk, megcélozzuk az éremszerzést. Most van itt az alkalom, hogy ezt elérjük világversenyen, szeretnénk élni vele. Ha rosszul alakulna számunkra az elődöntő, a bronzmeccsen is nagy motivációval lépnénk pályára.”

Utóbbira egyelőre azért még ne gondoljunk. Az olimpiai és Európa-bajnoki címvédő norvégok elleni elődöntő pénteken 17.45 órakor kezdődik a Wiener Stadthalléban.