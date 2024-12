Székely Márton régen zárt ilyen sikeres őszt Tatabányán

ÓRIÁSI VERSENYFUTÁS VÁRHATÓ a bronzéremért a Mol Tatabánya KC, az FTC-Green Collect és az ETO University Handball Team között a férfi kézilabda-bajnokság tavaszi szezonjában. A három együttest két pont választja el a tabellán 13 forduló után, ami a Veszprém és a Szeged aranycsatája mellett új színt visz a teljes ligába.

„Mindenki örül neki, hogy ennyire erős bajnokság, egyre több csapat van, amely magas szintű kézilabdát játszik – mondta lapunknak Székely Márton, aki még 2022-ben tért haza a légiósévei után Tatabányára. – Portugáliában két-három jó együttes volt, Észak-Macedóniában csak kettő, de a topcsapatok között nem volt ennyire kiegyensúlyozott a küzdelem. A magyar kézilabdának is jó, hogy egyre több lehetősége van a fiataloknak olyan csapatot választani, amelyben esélyük van a fejlődésre.”

A harmadik helyet a tatabányai együttes foglalja el, amely a 2014–2015-ös évad óta csak egyszer, 2022-ben nem tudott felállni a dobogó alsó fokára. A Bányász az idény előtt szinte teljesen kicserélődött. Cristian Ugalde újonc vezetőedzőként kapta meg a bizalmat, a korábbi kitűnő spanyol balszélsőnek rögtön több mint egysornyi új játékost kellett beépítenie. Az ősszel ennek ellenére összejött egy kilencmeccses veretlenségi sorozat a bajnokságban.

„Ha azt nézzük, hogy új edzőnk és megannyi új játékosunk van, valamint más taktikai rendszert kellett megtanulnunk, begyakorolnunk és kiviteleznünk, nagyon szép eredmény a kilenc veretlen mérkőzésből álló sorozat. A két nagy elleni vereségünk mellett csak a Fradi otthonában kaptunk ki, amikor az egész csapatnak rossz napja volt.”

Az egyetlen váratlan pontvesztés a Balatonfüred elleni hazai 26–26 volt, csak Baptiste Damatrin időn túli hetesével lett meg az egy pont. Ha így vesszük, az is bravúrpontnak számít, ráadásul a balatoniak is jó őszt tudhatnak maguk mögött, stabilan a hatodik erőnek tűnnek a ligában.

A Bányász a 2018–2019-es idény után ismét továbbjutást ünnepelhetett az Európa-ligában. A második számú európai kupában rögtön egy utolsó pillanatban megnyert összecsapással nyitott. A cseh Baník Karviná ellen egy másik újonc, Patrick Lemos dobta be a dudaszó előtt a győzelmet jelentő gólt. Ugyan a Flensburggal szemben nem volt esélye, de a Csehországban elért iksznek köszönhetően az utolsó játéknapon már biztos továbbjutóként verte meg másodszor is a horvát MRK Sesvetét.

„Sokat erősödött az Európa-liga is, középdöntős ellenfeleink, a Gummersbach és a Toulouse is a legmagasabb szintet képviselik. Régen lehetett szemtanúja ennyire sikeres ősznek a tatabányai publikum. Eredményes őszt zártunk, ami azért is jó, mert erre könnyebben lehet építeni a még eredményesebb tavaszt” – bizakodik a 84-szeres válogatott kapus.

Reméli, hogy csapata hasonlóan sikeres lesz az évad második felében is. A harmadik hely megszerzése mellett visszavezetné a klubot a Magyar Kupa négyes döntőjébe is, amelytől legutóbb távol maradt. A jó eredmények mellett ő maga is szeretne olyan teljesítményt nyújtani, amivel a szurkolók és a vezetők is elégedettek, és amire mindenki felfigyel.