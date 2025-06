Bodó Richárd: Több csúcspontja is volt az idényünknek

Úgy néz ki, bejött az arculatváltás a Szegednek, amely a 2024–2025-ös idény előtt kinevezett Michael Apelgren irányításával felvette a versenyt a rivális One Veszprém HC-val, illetve a Bajnokok Ligájában a negyeddöntőig menetelt.

Az új, skandináv stílusú játékrendszerben Bodó Richárd is új erőre kapott. A rutinos balátlövő 55 – köztük a francia Nantes ellen a dudaszó előtti pillanatban dobott győztes – góllal zárt a legrangosabb európai kupasorozatban, aminél korábban csak egyszer, még a 2018–2019-es évadban talált be többször (59).

„A BL-ben nagyon jó eredményt értünk el, olyan csapatokat is megszorongattunk, amelyek ellen nem sokan adtak esélyt nekünk. Több csúcspontja is volt az idényünknek, ilyen volt a PSG elleni idegenbeli továbbjutás, ahogyan a Barcát is sikerült nagy csatára kényszerítenünk. A Magyar Kupában a Veszprém legyőzése is a bravúr kategóriájába tartozott. Nehéz évad volt, ami jó és rossz élményeket is tartogatott. Edzőnk szerint a hibák ellenére is fantasztikus idény van mögöttünk, és én is hasonlóan gondolom” – összegzett még a Veszprém elleni bajnoki döntő után a 32 éves játékos.

A szegedi szurkolók legnagyobb örömére kedvencük a 2–1-re elveszített párharc után meghosszabbította szerződését, ahogy a beálló Bánhidi Bence és a balszélső Sebastian Frimmel is, így a kulcs­emberek közül a nyáron senki sem távozik a Tisza partjáról. Sőt, a klasszis svéd irányító, Jim Gottfridsson érkezésével a szintlépéshez hiányzó kirakós hiányzó darabja is megérkezhet a csapathoz. Tobias Thulin, Janus Smárason és Magnus Röd mellett ő is az északi vonalat fogja képviselni Szegeden.

A Veszprémmel vívott, ismét egyre kiélezettebb párharcban a megnyert meccsek tekintetében 3–3 volt a mérleg, a szegediek legutóbb a 2018–2019-es idényben nyertek meg hármat az egymás elleni rangadók közül. Hazai fronton szintén 1–1 a mérleg az elhódított trófeákat nézve, a Magyar Kupa Szegedre, a bajnoki cím Veszprémbe került. A K&H Liga fináléjának mindent eldöntő összecsapásán az Építők 34–31-re győzött.

„Nem voltunk elég jók védekezésben, túl sok technikai hibát követtünk el, amiből könnyű lerohanásgólokat tudtak dobni – értékelte az évadzárót Magnus Röd, a Szeged jobbátlövője. – Mentálisan nagyon nagy küzdelem innen visszajönni, meg is tettünk mindent, ám már nem volt elég időnk rá, hogy ezt végig is tudjuk vinni. Védekezésben kimagasló csapat a Veszprém, Ludovic Fabregas vezetésével tökéletes hatvan perce volt. Az döntött, hogy ők ezt a magas színvonalat végig tudták tartani a meccsen. Annak viszont így az idény végén nagyon örülök, hogy fel tudtunk állni a bajnoki botlások után, a Magyar Kupa-siker pedig igazán különleges volt, ahogy a BL-ben megszerzett győzelmek is. Ezek nagyszerű emlékek, de ennél jobbak akarunk lenni a következő idényben. A kupagyőzelem és a PSG elleni meccseink az idény csúcsaiként maradnak meg.”

Ha a nyári játékosmozgásokat figyeljük, könnyen lehet, hogy a Veszprém két legeredményesebb játékosa, Ludovic Fabregas és Szergej Koszorotov eligazolásával, valamint a Szeged keretének egyben maradásával átalakulnak az itthoni erőviszonyok. Természetesen az még kérdés, mit vált ki a Tisza-partiakból az a tény, hogy az új éra jól sikerült bemutatkozó idénye után a másodikban már a rajongók és a saját elvárásaik alapján is nagyobb sikereket szeretnének elérni.