Tóth Edmond: Ezzel a céllal nagyon is tudok azonosulni

Új korszak kezdődik. Egyrészt a Mol Tatabánya KC férfi kézilabdacsapatának életében, hiszen a játékoskeret alapvetően megváltozott, sokan távoztak és érkeztek, de annyi látható, egyre több magyar játékost igazol a klub. Ugyanilyen változás áll be Tóth Edmond edző életében, aki kilenc és fél év után hagyja el az Eger férfi kézilabdacsapatát, és veszi át a megújult Bányász irányítását, ahonnan ugyancsak távozott az edző, a spanyol Cristian Ugalde.

„Nehéz volt a váltás, mert hamar a szívemhez nőtt Eger, amelyhez van családi kötődésem is, hiszen apám és a családja idevalósi. Másrészt nehéz megválni a csapattól is, amelyet kitartóan építgettünk évről évre, a klubvezetés szabad kezet adott, ideális körülményeket biztosított a munkához – mondta Tóth Edmond a Nemzeti Sportnak. – Az elmúlt öt évben egyébként voltak már megkereséseim más kluboktól, de egyszer sem tudtam rászánni magam a váltásra, mert jól éreztem magam Egerben, voltak olyan céljaink, amelyek miatt sosem tudtam elmenni.”

Az 50 éves szakember azonban úgy érzi, bár nagyon jó közel egy évtizedet eltölteni egy klubnál, a pályafutásában ideje volt a váltásnak, mert szeretné magasabb szinten kipróbálni magát, ami nagyon motiválja.

„Csak most kezd bennem tudatosulni, hogy milyen nehéz lesz itthagyni ezt a várost… – fogalmazott a tréner, akit évekkel ezelőtt egyszer már megkeresett a Tatabánya, de akkor végül nem fordultak komolyra a tárgyalások. – Idén más volt a helyzet, mivel Egerben nem láttam tisztán a jövőt, és éppen akkor a Tatabánya is edzőváltáson gondolkodott, a szálak összefutottak. Nem gondolkodtunk sokat, a klubot és engem is érdekelt a közös munka lehetősége.”

Az idény vége felé kezdtek tárgyalni, addigra az Eger sorsa biztossá vált, a Tatabánya pedig szinte már kész kerettel rendelkezett a következő évadra, így az új edző ebbe már nem tudott beleszólni. Kész csapat várta, de szerinte nincs ezzel gond, a klub ütőképes keretet alakított ki, amellyel reális, hogy valahol a bajnokság 3. és a 6. helye között végezzenek.

„Teljesen új csapattal kell dolgoznom, de azért is tetszett a felkérés, mert a klub szeretné a fiatal magyar játékosokat visszacsábítani Tatabányára. Ezzel a céllal nagyon is tudok azonosulni, szívesen veszek részt benne” – folytatta Tóth Edmond, aki szerint az építkezés fontosabb, mint a gyors eredmények, és már csak azért is nehéz jósolni, mert ott van a Fradi, a Győr, a Balatonfüred és a Csurgó, amelyekkel eddig sem volt könnyű csatázni a bajnokságban.

„Rengeteg taktikai elképzelésem van védekezésben és támadásban egyaránt, de mindezt a játékosokhoz kell alakítanom. Szeretnék modern kézilabdát játszani, minél több variációval, a játékosállományt alkalmasnak tartom rá – tette hozzá. – Egy poszton kértem csak erősítést a vezetőségtől, ha lesz rá lehetőség, akkor érkezik egy irányító, még tárgyalunk, egyébként elégedett vagyok a kerettel, más érkező nem várható.”

Tóth Edmond munkáját Tóth Károly másodedző, Nagy Péter kapusedző és Kanyó Bence erőnléti edző segítik majd, a csapat július 17-én találkozik először, a felmérések után kétnapos összetartást szerveznek, majd 21-én, hétfőn kezdődik a munka.

Tóth Edmond nem ragaszkodik az edzőtáborhoz, hiszen minden adva van Tatabányán ahhoz, hogy ideális körülmények között készüljenek fel, szerinte mindenki szívesebben alszik a saját ágyában, mint hogy elvonuljon a csapattal valahová. A gárdára számos edzőmeccs vár külföldi és hazai élvonalbeli ellenfelekkel, de a felkészülési program még nem hivatalos.

MOL TATABÁNYA KC 2025–2026

Érkezett: Andó Arián (kapus, Balatonfüred), Demis Grigoras (jobbátlövő, román; Benfica, portugál), Hoffmann Balázs (balszélső, One Veszprém HC), Daniel Mosindi (jobbátlövő, izraeli; Cesson Rennes, francia), Papp Tamás (beálló, Csurgó), Josip Sarac (balátlövő, horvát; Göppingen, német), Temesvári Gábor (jobbátlövő, NEKA), Terjék Roland (jobbszélső; Montpellier, francia), Vajda Huba (beálló, ETO University HT)

Távozott: Bartucz László (kapus; MT Melsungen, német), Christian Dissinger (balátlövő, német; ?), Enomoto Juga (jobbszélső, japán; RK Vojvodina, szerb), Milan Golubovics (jobbátlövő, szerb; ?), Hoffmann Balázs (balszélső, Szigetszentmiklós, kölcsönbe), Mateo Maras (horvát, jobbátlövő; PSG, francia), Marcsek Péter (beálló, Carbonex-Komló), Sadou Ntanzi (irányító, francia; ?), Radvánszki Attila (kapus, OTP Bank-Pick Szeged U21)