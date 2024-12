NS-értékelés: a magyar férfi kézilabda sikeres évet tudhat maga mögött

Már tavaly is megválasztottuk az év legjobb légiósának Nedim Remilit, a Veszprém francia játékosát, aki azóta még jobb lett. Az előző idényben főleg irányítót játszott, de az Építők új edzője, Xavi Pascual visszaküldte eredeti posztjára, jobb­átlövőbe, amit a játékos láthatóan még jobban élvez, a csapat házi gólkirálya és a Bajnokok Ligája egyik legjobb góllövője. A pályán igazi vezéregyéniség, aki továbbra is a csapat motorja maradt, nem fél magára vállalni a rizikós helyzeteket, és többnyire meg is oldja azokat, egyben felszabadultabb is lett, ugyanis most már nem minden teher van rajta és a Ludovic Fabregassal közös játékkapcsolatán.