Női kézi MK: a Mosonmagyaróvár könnyebben, a Budaörs nehezebben jutott be a nyolc közé

A Mosonmagyaróvár könnyedén verte meg a Kisvárdát, 5–1-gyel kezdett, majd már hét góllal is vezetett az első félidőben. A szünet után egy 4–0-s rohammal feljöttek a vendégek 21–17-re, viszont közelebb már nem tudtak férkőzni, és a hajrára el is fáradtak – Bucsi Lili viszont végig szórta a gólokat, 20 lövésből 15-ször talált be a hazaiak kapujába. A kisalföldi csapat 36–27-tel jutott tovább a nyolcaddöntőből.

Szintén 5–1-gyel indított a Budaörs – melyben pályára lépett a friss Eb-bronzérmes Szöllősi-Schatzl Nadine is –, ám nem alakult neki olyan simán a mérkőzés, a Dunaújváros ugyanis nem hagyta leszakítani magát, a 36. percben egyenlített is 16–16-ra. Aztán az utolsó húsz percben szépen lassan növelni tudták előnyüket a hazaiak, akik 29–27-es sikerrel léptek tovább a nyolc közé.

A nyolcaddöntőben csak hat párharcot rendeznek, az FTC és a Győr ugyanis a nyolc között csatlakozik csak a mezőnyhöz.

NŐI KÉZILABDA MAGYAR KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

Motherson-Mosonmagyaróvári KC–Kisvárda 36–27 (18–12)

Moyra-Budaörs Handball–Dunaújvárosi Kohász KA 29–27 (15–12)

KÉSŐBB RENDEZIK

Szombat

14.00: MTK–Debrecen

17.00: Békéscsaba–Fehérvár

Vasárnap

17.00: NEKA (NB I/B)–Vác

Korábban játszották

Érd (NB I/B)–Vasas 32–33