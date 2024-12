Legutóbb tizennyolc éve kezdte ilyen jól az Eb-t a magyar női kézilabda-válogatott

„Várakozáson felül zártuk a csoportkört. Egyértelműen a svédek elleni két pont a lényeg, és az, ahogyan megszereztük a győzelmet. Régen volt arra példa, hogy ilyen szinten domináljon a magyar válogatott egy skandináv ellen, ráadásul az elmúlt években rendre ezek a csapatok kerültek mentális fölénybe ellenünk, ezúttal ez fordítva volt: a második félidőben a svéd együttes teljesen összeomlott. Úgy vágtunk neki, hogy a csoportmeccseken lehetőleg maximális pontszámmal zárjunk, ezt teljesítettük. Ha jobban belemegyünk, látható volt, hogy a törökök és a macedónok elleni első félidő nem úgy alakult, amint elvárható lett volna, de óva intenék mindenkit attól, hogy azt várja a magyar együttestől, hogy minden meccsen az elsőtől az utolsó percig kiválóan játsszon. A játékosok lelki- és fizikai állapota jó, a lelki része érthető is a három siker után. A fizikai felkészültség is kitűnő a válogatott és a klubok stábtagjai jóvoltából, így a kapitány úgy forgathatta a felállást, hogy senkit sem kellett agyonjátszatnia, a szakmai stáb jól menedzselte az első meccseket a pihentetést és cseréket nézve, ugyanakkor szem előtt tartva az eredményességet. Az eddigi teljesítményünk akkor ér valamit, ha a középdöntőben is nyerünk, mert papíron a következő két találkozó könnyebbnek ígérkezik, mint a svédek elleni volt. A lengye­lek gyengébb játékerőt képviselnek, de a spanyolok legyőzésével bizonyítottak. Azok a mérkőzések a legnehezebbek, amikor az elvárható győzelmet kell hoznod, ilyenkor elsősorban a mentális erő a meghatározó. De örömteli, hogy erről beszélhetünk most és nem arról, hogy úristen, miként kellene kimászni a gödörből a csoportkör után. Régen voltunk ilyen szituációban világversenyen” – mondta a korábbi szövetségi kapitány.