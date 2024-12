„Különleges erőt kaptunk fentről” – a spanyolokat búcsúztató lengyelek társuk elhunyt édesapjáért is játszottak

A lengyel válogatott tíz év után élte túl ismét az Eb csoportkörét, akkor is a részben magyar rendezésű kontinenstornán jutott el a középdöntőig. Ezúttal a hétfői csoportmeccsen a spanyolok 26–23-as legyőzése ért továbbjutást, így nem Ambros Martín spanyol együttese érkezik a debreceni középdöntős csoportunkba a franciák mellett.

A találkozó után a lengyelek balszélsője, Daria Michalak érzelmes interjút adott az EHF-nek, a beszélgetés egy pontján nem is tudta visszatartani a könnyeit:

„Különleges erőt kaptunk mára fentről, az édesapámtól, aki sajnos már nem élhette meg a továbbjutásunkat, de tudom, hogy velünk volt, és ez az eredmény neki is köszönhető, érte is játszottunk” – mondta a mindhárom helyzetét gólra váltó Michalak, miközben a lengyelek szövetségi kapitánya, Arne Senstad is átkarolta.

Ten mecz Polki po prostu 𝐌𝐔𝐒𝐈𝐀Ł𝐘 wygrać... 😢



Tuż przed turniejem zmarł tata Darii Michalak, który dziś na pewno był specjalnym wsparciem dla Biało-Czerwonych...@handballpolska pic.twitter.com/VbhvWpQJgq — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) December 2, 2024

„Ahogy hallották, ma eggyel többen voltunk a pályán, Daria apja közvetlenül az elutazásunk előtt halt meg – folytatta Senstad. – Pluszmotivációval és energiával léptünk pályára, Daria miatt is rendkívül örülök az eredménynek. Nagy küzdő és rendkívül alázatos játékos, az édesapja volt a legnagyobb támasza, és azt hiszem, még mindig az.”

A Larvikot is irányító norvég szakember a mérkőzésre áttérve beszélt a győzelmet jelentő hét a hat elleni játékukról is.

„Minket, edzőket egyszer zseninek kiáltanak ki, máskor idiótának tartanak. Most az volt az esélyünk, ha sokat használjuk a hét a hat elleni játékot, és meglepjük vele az ellenfelünket. Már régóta megvolt a meccstervünk a spanyolok ellen, a lányok hittek az emberelőnyös játékban, amit a Larviknál már sikerrel alkalmaztam, és nem is vettük elő előtte, a spanyol meccsre tartalékoltuk. A spanyolokat láthatóan meglepte, mi pedig végig tudtuk vinni a találkozó nagy részében” – avatott be a meccstervbe Senstad.

Spanyol részről Ambros Martín is elismerte, hogy nem tudtak mit kezdeni a lengyelek hét a hat elleni játékával, nem is volt idejük készülni belőle. Hozzátette, miután látták a francia meccsben a győzelem esélyét, talán túlterhelték a kulcsjátékosaikat, és ez is visszaüthetett.

A mieink két szabadnapot követően a B-csoport első helyezettjével (jelenlegi állás szerint Montenegró) kezdik a középdöntőt csütörtökön, majd következik pénteken Lengyelország, vasárnap a B-csoport másodikja (Csehország/Románia/Szerbia), majd kedden Franciaország. Az első két helyezett jut a bécsi elődöntőbe, a harmadik az ötödik helyért léphet pályára.

NŐI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

AZ I. CSOPORT PROGRAMJA (DEBRECEN)

December 5., csütörtök

Franciaország–B2

Svédország–Lengyelország

Magyarország–B1

December 6., péntek

Franciaország–B1

Magyarország–Lengyelország

Svédország–B2

December 8., vasárnap

Magyarország–B2

Svédország–Franciaország

B1–Lengyelország

December 10., kedd

Magyarország–Franciaország

Svédország–B1

B2–Lengyelország