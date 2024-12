Kökény Bea: Bármi lehet a norvégok ellen

„Nagyon nagy tettet hajtottak végre a lányok a négy közé jutással – mondta Kökény Bea. – Az európai elitet már megközelítettük az olimpián is, de most be tudtunk lépni ebbe a szűk körbe azzal, hogy elődöntőt játszunk. Mindenki jó szájízzel távozott Debrecenben, nagyon jól játszottak a lányok. Most van két nap pihenő, amikor rá tudnak készülni a norvég csapatra. Szerintem bármi lehet azon a mérkőzésen.”

A teljes beszélgetés

Kirsner Erika több játékos teljesítményéről is beszélt, például Klujber Katrinról, Simon Petráról és Papp Nikolettáról, majd szót ejtett a magyar csapat következő ellenfeléről, a norvég válogatottról.

„A norvégok kapcsán mindenki azt mondta, hogy nincs Oftedal, Mörk és Kristiansen, vagyis a komplett belső hármasuk kiszállt, és hogy ezzel mennyit gyengülnek... Hát, ez nem így van – közölte az egykori vb-ezüstérmes balszélső. – Reistad magasan a legtöbb gólt lőtte a csapatból, de ha megnézzük, mennyiből: 53 kísérletből szerzett 32 gólt, tehát nem annyira jó a lövőstatisztikája. Ha őt tudjuk semlegesíteni, akkor a többiek szerintem nem tudnak annyit hozzátenni, hogy pótolják Reistad játékát.”

NŐI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

ELŐDÖNTŐ (BÉCS)

December 13., péntek

17.45/20.30: Magyarország–Norvégia (Tv: M4 Sport)