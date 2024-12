Klujber Katrin: Még nem kezdtünk ennyire jól világversenyt!

A magyar szempontból vasárnapi szünnapon a válogatott szállodájában tartott sajtófél­órán Golovin Vlagyimir szövetségi kapitánnyal természetesen még kitértünk a Svédország felett aratott diadalra, mielőtt az Eb-folytatás került szóba. „Minden csapat életében van olyan, hogy semmi sem sikerül, ez nem jelenti azt, hogy a svédek ne akartak volna eléggé ellenünk – szögezte le a kapitány. – Büszke vagyok a lányokra, mert amit elterveztünk, azt a pályán meg is mutatták és végrehajtották, minden klappolt nálunk, tele voltunk önbizalommal, mögöttünk volt a szurkolótábor. Különleges érzés volt a pálya szélén állni. De tartom most is: nem reális az eredmény, nincs ekkora különbség a magyar és a svéd válogatott között. Persze örülök, hogy a riválisnak semmi sem sikerült.” Golovin Vlagyimir szerint a játékosok tudják, hogy mit akarnak, a sport pedig a jelenből kiindulva a jövő felé halad, nem pedig a múltba, három nap múlva senki sem emlékszik a svédek elleni meccsre. Úgy látja, a folytatásban főleg mentálisan kell bírni a terhelést a kontinenstornán, ennek szellemében egyeztettek a mentáltrénerrel is. A kapitány elmondta, úgy égni, mint amilyen tűzben volt a csapat legutóbb, nem lehet minden meccsen és szerinte nem is szabad, mert ez nagyon kimeríti az embert. „Vágtam videóanyagot a szombati török–macedón meccs­ből is – tekintett a hétfői utolsó csoportkörös mérkőzés elé Golovin Vlagyimir. – Olyan lesz, mint a törökök ellen, megvannak a figuráik, de nagyon sok váratlan megoldást alkalmaznak, ezekhez nem vagyunk hozzászokva, olyan szituációkban érkezik a kapura lövés, ami, már bocsánat, de nem normális helyzet. Koncentrálunk hétfőn is, de azzal is számolnunk kell, hogy a középdöntőben három-négy mérkőzéshez is úgy kell hozzáállni, mint a svédekkel szembenihez, ami tényleg nem egyszerű. Megfelezzük a játékidőket, mint az első körben, nem szabad teljesen kivenni valakit a játékból, hiába játszott sokat a második meccsen, az nem egészséges, a pályán kell lennie mindenkinek, hogy megmaradjon a ritmus, és utána készülünk a középdöntőre.”