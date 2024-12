Kuczora Csenge: Kimondott célom, hogy a kritikus helyzetekben is húzóember legyek

Kuczora Csenge húzóember szeretne lenni a válogatottban (Fotó: Kovács Péter)

– Az egyik svédeknek lőtt bombagólját az EHF is külön kiemelte. Van valami titka?

– Sokan mondták már nekem, hogy férfikezem van, ugyanakkor tisztában vagyok vele, hogy többet kellene a törzsemet használnom – válaszolta a svédek elleni magabiztos siker során hét gólig jutó Kuczora Csenge a Nemzeti Sportnak a mieink vasárnapi sajtófélóráján. – Inkább karból lövök, valószínűleg még erősebb is lenne a lövésem, ha a törzsemet is bevonnám.

– Bár a kulcsembereink sokat játszottak a svédek ellen, mégis végig bírták erővel a magas hőfokú meccset. Saját esetében is érzi a fejlődést ilyen téren?

– Biztos, hogy erőnlétben előreléptem az utóbbi években. A svéd meccs végére is inkább mentálisan fáradtam el, nem fizikailag. Különedzéseket is végeztem, Szűcs Martin vagy az olimpia előtt még Holanek Zoltán programját is követtem. Mindkettejüktől kértem plusz feladatokat, de a közös erőnléti edzéseinknek is meglátszik az eredménye a pályán.

– Hogyan látja a saját szerepét a válogatottban?

– Kimondott célom, hogy a kritikus helyzetekben is húzóember legyek és balátlövőben lehessen rám támaszkodni. Érzem, hogy bíznak bennem a válogatottnál, és hogy ha akad rosszabb megmozdulásom, van időm kijavítani. Amikor tegnap nem kellett fenn lennem védekezésben, a kispadról is kaptam tanácsokat és biztatást, ez aztán továbblendített. A svédek ellen nemcsak nekem ment jól a játék, hanem ahogy a kapitány is elmondta, nem akadt hiányposzt, mindenki hozzá tudott tenni.

– Jól érzékeljük, hogy már jobban kimutatja az érzéseit a meccsek során?

– Alapvetően nem vagyok az a típus, aki kifelé túlságosan kimutatja az érzéseit, ám ez az évek alatt azért lágyult valamennyit. Most már van néhány pillanat, amikor látható is rajtam a pályán – már előfordul, hogy egy jó megmozdulás vagy gól után a visszafutásnál kimutatok a kispad felé vagy a nézőtérre.

– Miért érezte szükségét, hogy a nyáron légiósnak álljon?

– Szükségem volt új impulzusra, hogy ne a megszokott magyar közegben kelljen bizonyítanom. Más kézilabda-kultúrával és ellenfelekkel akartam megismerkedni, akiket nem ismerek betéve. Ez a környezetváltozás már nagyon kellett nekem, és eddig nagyon pozitívan élem meg. Még jobban kiismertem magamat, és próbálom egyre kijjebb tolni a határaimat. A Thüringer HC-ben többet tudok csapatszinten játszani, míg Vácon sokszor tőlem várták a megoldást.

– Mit adtak az első, Németországban töltött hónapok?

– Kipróbálhattam, hogyan tudok beilleszkedni egy másik rendszerbe, és egész szépen lépdelek előre. Amikor az olimpia után belecsöppentem, még minden nagyon új volt, sok inger ért, most már jobban megértem a társakat és az edzőnket. Sok pluszt tud adni a fejlődésemhez, hogy máshogy is látom a játékot, nem csak az itthon tapasztaltakra építhetek. Szeretnék a válogatottba is áthozni a „németországi énemből”.

SZABAD DÉLELŐTT A JÁTÉKOSOKNAK, SIMON PETRA UJJA ZÚZÓDOTT A magyar játékosok vasárnap délelőttre szabadidőt kapta, hogy legyen idejük élvezni a nagy sikert, elhagyják a csapatszállást, találkozzanak a családtagjaikkal, barátaikkal, de a videózáson már lezárták ezt a szakaszt és ráfordultak a következő meccsre. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány az MTI beszámolója szerint elmondta, hogy Simon Petra bal kisujja zúzódott, amikor beakadt egy svéd játékos mezébe, de jelenlegi információk szerint nincs komoly sérülése.

– A svédek elleni meccsre visszatérve, mitől lett ez még magabiztosabb győzelem, mint amilyen a tavaszi olimpiai selejtezőn játszott mérkőzés volt?

– Belül azért nem éreztük annyira magától értetődőnek. Igazából mentálisan tudtunk a svédek fölé kerekedni, már az elejétől kezdve. Mind a két idei, egymás elleni meccsen nagyon közel volt a két válogatott, tudtuk, hogy ők sem fogják félvállról venni. A félidőben is arról beszéltünk, hogy meg kell nyomnunk a második játékrész elejét, mert a svédek nem fogják elengedni a mérkőzést. Ezért továbbra is koncentráltak maradtunk, és szerintem mentális győzelmet arattunk.

– Ezzel elég kedvező helyzetből kezdhetjük a középdöntőt. Miként tekint a folytatás elé?

– A szombati győzelem arra volt jó, hogy ráléptünk egy útra, és ezen kell végigmennünk, meccsről meccsre haladva. Ide értve a hétfői találkozót is, mert a továbbjutásunk ellenére ezt is fel tudjuk használni a további épülésünkre a középdöntő előtt. Ha a saját játékunk továbbra is ilyen összeszedett lesz, bárkit legyőzhetünk.

– Végezetül hogyan látja a saját jövőképét?

– Egyre feljebb szeretnék jutni: most Európa-ligában játszom, a későbbiekben célom a Bajnokok Ligájában szerepelni. Közben a válogatottal is egyre előrébb jutni, beleértve egy esetleges érmes helyezést. Nem szeretnék semmilyen lehetőséget sem kihagyni a karrierem során, mert ki tudja, mikor fog újra megtalálni.