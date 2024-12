Golovin Vlagyimir: Sokkal gyorsabbak és frissebbek voltunk

„Magához képest jól van, kicsit rázza a hideg. Vagy vírus, vagy valami olyasmi, nagyon gyengének érzi magát, de a körülményekhez képest rendben van” – adott helyzetjelentést a mérkőzés után az M4 Sportnak Golovin Vlagyimir a himnuszok alatt rosszul lett Kácsor Gréta állapotáról.

„Vannak olyan dolgok, amiket más nem csinál, mi csinálunk, azonban sok egyforma elem van. Kivettünk pár olyan dolgot, ami szokatlan ebben a mezőnyben, azonban fontos volt, hogy fejben tudtuk, hogy mi következik. A hét a hat elleni játékot sem tudták megoldani, pedig többségében sikeresek voltak ezzel. Mi is játszottunk tegnap, talán nekik több idejük jutott a pihenésre, így óriási látvány volt, hogy sokkal gyorsabbak és frissebbek voltunk, ezért innen is szeretném megköszönni az orvosi stábnak és a gyúróknak, mert komoly műszakjuk volt és rövid időn belül frissek voltunk, ennek köszönhető ez az egész” – fogalmazott Golovin Vlagyimir, aki „gólpasszt” adott a mérkőzésen Kuczora Csengének.

„Volt olyan szakasz, hogy mindenki próbált könnyű gólokat lőni, de nem szabad ezzel foglalkozni, nagyon nehéz, amikor két meccset ívvunk egymás után. Amennyire frissek, élesek és okosak voltunk ezen a mérkőzésen, talán ez az, ami a legjobban dicsérhető” – fűzte hozzá a szövetségi kapitány.

„Örülök a győzelemnek. Látszott, hogy sokkal jobb állapotban vagyunk és biztos volt, hogy így vagy úgy, de nyerünk. Sokkal könnyebb lett volna élvezni a játékot, ha csapatként működünk, mert voltak egyéni megoldások és ezen a szinten az ritkán működik így, és akadt olyan szakasz, amikor egymás után három felesleges, elkapkodott lövésünk volt, de ezzel most nem szeretnék foglalkozni. Azzal szeretnék inkább, hogy legyőztük a lengyel válogatottat és megyünk tovább” – mondta immár lapunknak az interjúfolyosón Golovin Vlagyimir, akit a románok elleni meccsről is kérdeztünk.

„Tudjuk, mit akarunk, ők is tudják, mit akarnak. Most legyőzték a svédeket, a franciákkal is jó meccset játszottak. Tudom, hogy az volt a célkitűzésük, hogy a csoportból jussanak tovább, de nagyon görcsösen kézilabdáztak, a cseheket a végjátékban sikerült legyőzniük, most pedig elérték a céljukat és teher nélkül játszhatnak, azért is teljesítettek így az előző két meccsükön” – jegyezte meg Golovin Vlagyimir.