Legendás rockzenész lett a női kézilabda Eb nagykövete

Füzi-Tóvizi Petra a DVSC-SCHAEFFLER és a válogatott alapembereként ezer szállal kötődik Debrecenhez, akárcsak a Tankcsapda alapítója és frontembere, Lukács László, aki nagykövetként is népszerűsíti a 2024-es női kézilabda Európa-bajnokságot. Füzi-Tóvizi a Tankcsapdához, Lukács pedig a kézilabdához való kötődéséről is beszélgetett Szalay Edittel a Catch the Spirit TV legújabb epizódjában.

„Igazából én a Tankcsapdán nőttem fel, nálunk mindig az szólt otthon és a kocsiban. Volt is néha abból problémám, hogy 6-7 évesen olyan kifejezéseket és szavakat használtam az iskolában, amelyek nem egy kislány szájába valók… De még az esküvői bevonuló zenénk is Tankcsapda volt” – mondta Füzi-Tóvizi Petra. „Testnevelés tagozatos általános iskolába jártam, így hamar megfertőzött a sport, különösen a csapatsportok – mondta Lukács László, aki az áprilisi olimpiai selejtezőhöz hasonlóan ismét a helyszínen szurkol majd a válogatott sikeréért. – Nemcsak a magyar férfi- és női válogatottak szereplését, hanem a klubcsapatok játékát is figyelemmel kísérem, a szívem csücske természetesen a DVSC női csapata. Az Európa-bajnokság helyszíne, a Főnix Aréna Debrecen egyik ékköve, de más tekintetben is közel áll a szívemhez: december végén, épp az Eb után pár nappal, már a tizenötödik nagykoncertünket adjuk itt. Biztos vagyok benne, hogy a kézilabdázás számára is igazi ünnep lesz a két debreceni csoport küzdelmei és a középdöntő pár napja.” A Catch the Spirit TV legújabb epizódja: A MAGYAR NŐI VÁLOGATOTT 18 FŐS EB-KERETE

Kapusok: Janurik Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria), Szemerey Zsófi (Metz HB – Franciaország), Böde-Bíró Blanka (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Jobbszélsők: Győri-Lukács Viktória (Győri Audi ETO), Faluvégi Dorottya (Ludwigsburg – Németország)

Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), Papp Nikoletta (SCM Gloria Buzau – Románia)

Irányítók: Vámos Petra (Metz HB – Franciaország), Simon Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria), Tóth Nikolett (DVSC SCHAEFFLER)

Beállók: Füzi-Tóvizi Petra (DVSC SCHAEFFLER), Pásztor Noémi (CSM Bucuresti – Románia), Bordás Réka (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC – Németország), Kácsor Gréta (CS Gloria 2018 BN – Románia), Csíkos Luca (Váci NKSE)

Balszélsők: Szöllősi-Schatzl Nadine (Moyra-Budaörs), Márton Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria) CSOPORTBEOSZTÁS

A-csoport, Debrecen: Svédország, MAGYARORSZÁG, Észak-Macedónia, Törökország

B-csoport, Debrecen: Montenegró, Románia, Szerbia, Csehország

C-csoport, Bázel: Franciaország, Spanyolország, Lengyelország, Portugália

D-csoport, Bázel: Dánia, Svájc, Horvátország, Feröer

E-csoport, Innsbruck: Norvégia, Ausztria, Szlovénia, Szlovákia

F-csoport, Innsbruck: Hollandia, Németország, Izland, Ukrajna AZ A-CSOPORT PROGRAMJA (DEBRECEN)

November 28., csütörtök

18.00: Magyarország–Törökország

20.30: Svédország–Észak-Macedónia

November 30., szombat

18.00: Svédország–Magyarország

20.30: Észak-Macedónia–Törökország

December 2., hétfő

18.00: Észak-Macedónia–Magyarország

20.30: Törökország–Svédország