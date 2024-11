Közel volt a bravúrhoz a Gyöngyös, de az FTC jó hajrával győzött a férfi kézi NB I-ben

Sokáig nagy csatára késztette a tabella negyedik helyén álló FTC-t a 10. helyezett Gyöngyös, a vendég hevesiek a 40 gólt hozó első félidőben többször is vezettek két góllal, ezt a különbséget pedig a második félidő elején is tartották. A zöld-fehérek 24–24-nél érték be ellenfelüket, de fordítani csak az 50. percben tudtak. 30–29 után viszont Pásztor István csapata hajrázott jobban, s igazolva a papírformát simán nyert 39–32-re.

FÉRFI KÉZILABDA NB I

1. FORDULÓBÓL BEPÓTOLT MÉRKŐZÉS

FTC-Green Collect–HE-DO B. Braun Gyöngyös 39–32 (20–20)

