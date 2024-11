Könnyű győzelemmel hangolt az Eb-re a magyar női kézilabda-válogatott

NŐI KÉZILABDA

JYSK-KUPA FELKÉSZÜLÉSI TORNA, TATABÁNYA

MAGYARORSZÁG–UKRAJNA 38–19 (23–9)

Tatabánya, 1300 néző. V: Hargitai, Markó

MAGYARORSZÁG: SZEMEREY – GYŐRI-LUKÁCS 9, KLUJBER 5 (2), Vámos P. 3, Füzi-Tóvizi 1, Kuczora 1, Szöllősi-Schatzl 2. Csere: JANURIK (kapus), Papp N., CSÍKOS 5, Pásztor N., Bordás 1, SIMON P. 5 (2), Márton G. 2, Faluvégi D. 2, Tóth Nikolett 2. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

UKRAJNA: Balog J. – Miniszalle 1, Prokopjak, Kompanijec, Szoszkida 1, GORILSZKA 4, Makarenko. Csere: Szaltanjuk (kapus), SZMBATJAN 5, Neszterenko 2, Bezrukova 1, Roszoha 1, Kozak, Lakatos 2, Naumenko 2. Szövetségi kapitány: Borisz Csizsov

Az eredmény alakulása. 6. perc: 4–3. 16. p.: 13–3. 19. p.: 15–5. 26. p.: 19–8. 38. p.: 27–10. 41. p.: 29–13. 48. p.: 30–17. 53. p.: 33–17. 58. p.: 35–18.

Kiállítások: 4, ill. 4 perc

Hétméteresek: 4/4, ill. 2/0

MESTERMÉRLEG

Golovin Vlagyimir: – Az első félidőben végig nagyon koncentráltunk, jó volt a védekezés. A szünet után olyan összeállításban játszottunk, mint előtte soha, de fontos volt, hogy mindenki tudjon gyakorolni. Még van néhány napunk az Európa-bajnokságig, sokat dolgoztak a lányok az elmúlt egy hétben, de a torna rajtjára frissek leszünk.

ÖSSZEFOGLALÓ

Vihar előti csend honolt a tatabányai sportcsarnokban a JYSK-kupa harmadik, utolsó napján is. Értjük ezt arra, hogy a napokon belül kezdődő Európa-bajnokság előtti felkészülési torna nem igazán mozgatta meg a szurkolókat, ők is inkább Debrecenre tartogatták magukat.

Akik mégis úgy döntöttek, hogy kilátogatnak a hétvégi találkozókra, azt láthatták, hogy a mieink egyértelműen készen állnak a hazai kontinensviadalra. Szlovákia ellen a védekezésünk csak a második félidőre állt össze, de a támadójátékunk végig jól működött, 38–31-es siker lett a vége. Vasárnap a tornagyőzelemért Ukrajnával kellett megmérkőzni.

Északkeleti szomszédunk az ezredforduló körül élte legsikeresebb időszakát: 2000-ben Eb-döntőt játszott ellenünk, 2004-ben olimpiai bronzérmes volt. Idén tíz év után jutott ki újfent az Eb-re, szombaton pedig csupán három góllal maradt alul a szlovákokkal szemben (30–27). Négy játékosa is az NB I-ben kézilabdázik: Balog Judit a Vasast, Lilia Horilszka a Budaörsöt, Tamara Szmbatjan a Fehérvárt, Ljubov Roszoha a Kisvárdát erősíti.

A magyar válogatott 18-as keretéből ezúttal Böde-Bíró Blanka és Kácsor Gréta volt a két kimaradó. A szokásos kezdősorunk a kapuban magabiztos teljesítményt nyújtó Szemerey Zsófival egészült ki. Talán a két nappal ezelőtt szerzett tapasztalatok miatt a rajt ezúttal kimagaslóan sikerült, már a 16. percben tíz gól volt a két fél között (13–3).

Klujber Katrin jó ritmusú labdalopás után varázslatos ejtéssel szórakoztatott minket, kicsivel később az üres kaput is bevette. A 21. percben a debütáló Csíkos Luca is megszerezte pályafutása első gólját a felnőttválogatottban. Míg pénteken a balszélsőink, úgy ezúttal a jobbszélsőink voltak főszerepben: Győri-Lukács Viktória gólerősen kézilabdázott, nem tudott hibázni.

(Fotó: Kovács Péter)

A 23–9-ről induló második játékrész elején az Eb álomcsapatába igyekvő Klujber ismét a szemfüles labdaszerzéseivel tűnt ki. Pár perc után már öt játékosunk egyszerre melegített a kispad mögött. Jött is a sorcsere, a fiatalok közül egyszerre támadott Csíkos, Simon Petra és Tóth Nikolett, értékes játékperceket szerezve így közösen is.

Az ukránok közül Lakatos Vanessza tudott a legtöbbet hozzátenni a játékhoz, a balátlövő két nagy góllal és kemény védekezéssel jelentkezett. Közben a különbség folyamatosan nőtt, többször is kétszer annyi találatunk volt, mint a riválisnak (30–15).

A hajrában Janurik Kinga is bemutatott néhány védést, és Tóth is bedobta első válogatott góljait. A magyar válogatott 38–19-re legyőzte Ukrajnát, amivel megnyerte a felkészülési tornát. A főpróba jól sikerült, reméljük, az előadás is hasonlóan eredményes lesz.

A torna végeredménye:

1. Magyarország 4 pont, 2. Szlovákia 2, 3. Ukrajna 0

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Magyarország–Szlovákia 38–31 (20–19)