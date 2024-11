Férfi kézi BL: ökölcsata a zágrábi öltözőben, felfüggesztés és sérülés lett a vége

A Handballme.me Facebook-oldalán olvasható beszámoló szerint a zágrábi öltözőben több kritika is érte a csapat játékosát, Milos Kost, aki többek véleménye szerint nem tett meg mindent a csapat sikeréért. Matej Mandic is panaszkodott csapattársa játékára, amire válaszul Kos ököllel arcon ütötte a kapust, aki a hírek szerint meg is sérült az eset következtében, mi több, négy-hat hétig nem is léphet pályára. Emiatt pedig az amúgy remek formában védő kapus a részben horvát rendezésű januári világbajnokságról is lemaradhat.

A botrány után a zágrábi klub hivatalos közleményt adott ki, amelynek lényege, hogy a balhé két szereplőjét, Kost és Zvonimir Srnát is megbüntették: „A zágrábi kézilabdaklub fegyelmi bizottsága döntést hozott Milos Kros és Zvonimir Srna ideiglenes felfüggesztéséről, amely az eljárás lefolytatásának a végéig érvényben marad. A klub nem tűr el semmilyen szakmaiatlan magatartást, és teljes mértékben együttműködik a fegyelmi bizottsággal a helyzet mielőbbi tisztázása érdekében. A fegyelmi eljárás végéig a klub nem nyilatkozik a kialakult helyzetről” – olvasható a közleményben.

A másik felfüggesztett játékos, Srna egyébként azért kapott büntetést, mert a balhé egyik zavaros pillanatában többször is behúzott Kosnak.

A férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében az RK Zagreb a B-csoport utolsó helyén áll, a Nantes elleni már a hetedik veresége volt a csapatnak kilenc forduló alatt. A franciák öt győzelemmel a harmadik helyet foglalják el.