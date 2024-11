Fazekas Gergő: Jólesett, hogy ekkora tapsot kaptam Veszprémben

Nagy tapsot kapott a hazai közönségtől a Veszprém HC–Wisla Plock Bajnokok Ligája-csoportmeccs előtti bemutatásnál Fazekas Gergő, ami jelezte, a szurkolók pontosan tudják, a 21 éves irányító miért döntött úgy, hogy légiós marad, és miért választotta az Építők helyett a Xavi Sabaté vezette lengyel együttest. A spanyol edző láthatóan a kritikus helyzetekben is nagy szerepet szán neki, a fejlődése szempontjából pedig ez a legfontosabb.

„Bíztam benne, hogy a drukkerek szívesen fogadnak, hiszen én is veszprémi kötődésű vagyok, és tulajdonképpen e csarnok miatt kezdtem el kézilabdázni, amelynek fantasztikus közönsége van. Ez a világ egyik legjobb szurkolótábora, még ellenfélként is óriási élmény itt játszani. Jólesett, hogy ekkora tapsot kaptam, és pluszmotivációt ad a jövőre, remélem, még vissza fogok térni a Veszprém Arénába játszani” – mondta a Nemzeti Sportnak Fazekas Gergő, a Wisla Plock irányítója.

A játékos az Építők ellen az elmúlt két összecsapáson remekül játszott, ezúttal azonban csak két gólt szerzett, inkább a gárda másik irányítója, a 33 éves szlovén Miha Zarabec teljesített kiemelkedően. A Veszprém vezetése végig biztos volt, de a vendégek sem játszottak alárendelt szerepet, 72 százalékos pontossággal céloztak, összesen tíz lövést rontottak, ami jó arány, a játékos szerint nem is ezen múlt a 30–26-os vereség.

„Nem feltétlenül a rontott lövések miatt kaptunk ki, inkább az eladott labdák döntötték el a mérkőzést, ennyi hibával nem lehet eredményesen harcolni a Veszprém ellen – mondta a Nemzeti Sportnak a Wisla Plock magyar irányítója. – Ha a különbséget nézem, azt gondolom, ezt a négygólos előnyt elég jól kontrollálták a hazaiak. Ott voltunk végig a közelükben, kapaszkodtunk is rendesen, de be kell látni, nem volt benne a mérkőzésben, hogy fordítsunk, vagy akár közelebb zárkózzunk. De vereség ide vagy oda, büszke vagyok a csapatra, mert a srácokkal tényleg kiadtunk magunkból mindent. Nem vagyunk a legjobb formában, ez talán látszik is, ám keményen dolgozunk és próbáljuk kijavítani a hibákat, visszaszerezni az elveszített pontokat, és bízom benne, hogy ez sikerülni is fog.”

Fazekas szerint a Veszprém a mostani idényben összeszokottabb, Luka Cindric érkezésével erősödött a támadójáték, Xavi Pascual a korábbitól kicsit eltérő védekezést rakott össze, amiben több a labdaszerzés, Rodrigo Corrales pedig remekül véd a hatos fal mögött, és úgy gondolja, a magyar bajnoknak ebben az évadban jó esélye van bejutni a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe, sőt, akár meg is nyerheti.

„A Veszprém hazai pályán máshogy játszik, mint idegenben. Az előző évadban Plockban nekünk minden összejött, harminchét gólt lőttünk, nem is emlékszem, mikor találtunk be ennyiszer egy meccsen, mióta a csapatban játszom. Most erre esélyünk sem volt, a Veszprém minden kis hibát megbüntetett, mégsem vagyok elégedetlen – fogalmazott Fazekas, aki nincs kétségbeesve amiatt sem, hogy a BL-ben eddig nem jött ki nekik a lépés. – Tudom, a sportban nincsen »ha«, viszont azt azért ki szeretném emelni, hogy a PSG ellen ott volt a kezünkben a lehetőség a pontszerzésre egy időn túli hetessel, Berlinben pedig az utolsó másodpercben kaptunk gólt. Plockban a Veszprémtől ugyan kikaptunk három góllal, de ötvenöt percig nem lehetett tudni, mi lesz a vége, bárhogy alakulhatott volna. Nem hiszem, hogy rosszak lennénk vagy rosszul játszanánk, de a jó eredményhez sokszor kell egy kis szerencse is, ami eddig hiányzott. Nem aggódom, szépen lassan össze fog állni a csapat.”

A Wisla Plock hibátlanul vezeti a lengyel bajnokságot, régen fordult elő, hogy egyértelműen jobb legyen a nagy rivális Kielcénél, és bár az utolsó helyen áll BL-csoportjában, a hátralévő két idei fordulóban papíron könnyebben nyerhető meccsek várnak a csapatra. Csütörtökön a dán Fredericiát fogadja, egy hétre rá pedig Bitolába, a Peliszter otthonába utazik, ha ezt a két mérkőzését hozza és megszerzi a lehetséges négy pontot, valószínűleg nem kieső helyen várja a tavaszi folytatást.