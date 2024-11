Elek Gábor bátor játékot vár a Fradi ellen az Esztergomtól

Ha Elek Gábor írna egy verset „Születésnapomra” címmel, könnyen lehet, hogy ő is kérne mindenféle csecsebecsét, egyvalamit viszont aligha kívánna: egy Ferencváros elleni mérkőzést. Márpedig a női kézilabda NB I-ben újonc Esztergomot irányító, 54. életévét kedden betöltő tréner csapatára a címvédő FTC vár hazai pályán. Ahogyan lapunknak fogalmazott tavaly májusban, miután kiderült, hogy távozik a Fraditól: „Ide születtem, fradistaként is halok meg, csak köszönettel tartozom mindenkinek. Ennél a klubnál lettem az, aki vagyok, mindent – a családomat, tulajdonképpen az életemet is – ennek az egyesületnek köszönhetek”.

Laura Glauser, az FTC kapusa: – Úgy érzem, nem vagyunk rossz ritmusban a csapattal, de továbbra is fontos, hogy minél gyorsabban visszataláljunk arra a szintre, amelyen a válogatott szünet előtt jártunk, mert még öt mérkőzés vár ránk két hét alatt, mielőtt elmennénk az Európa-bajnokságra. VÉLEMÉNY

Elek tizenöt éves ferencvárosi munkássága alatt kétszer-kétszer nyert bajnokságot és KEK-et, háromszor Magyar Kupát, 2023-ban pedig Bajnokok Ligája-döntőbe jutott. Tavaly nyár óta már az esztergomi sikerekért dolgozik, korántsem középiskolás fokon, hiszen egyből feljutott az együttessel az élvonalba (az NB I B előző kiírásában az FTC U19-es csapával is megmérkőztek), s ősszel megnyerte az első hat mérkőzését, múlt héten viszont a székesfehérvári Alba FKC-val szemben kiesett a Magyar Kupából, majd 43–20-ra alulmaradt a Győrben vívott bajnokin.

„Nyilván speciális lesz a meccs minden szempontból, de túl kell lenni rajta és erőt kell belőle merítenünk, mert az Európa-bajnoki szünet előtt még lesz egy fontos feladatunk a Fehérvár ellen, amit szeretnénk jól megoldani – mondta Elek Gábor, aki kedden először kerül szembe a Ferencváros felnőttcsapatával. – Nyilván tudtuk, hogy mi a realitás, nagyon más kávéház a két csapat, számoltunk a győri vereséggel. Motivált volt a Győr, megtisztelt minket azzal, hogy szinte végig teljes sorral játszott, de ennyi ziccert, tizenötöt-tizenhatot nem lehet kihagyni. A gólkülönbség mértéke mellett amit a legnehezebben viseltem, hogy úgy tűnt, »összetojtuk magunkat«. Ez zavart leginkább a vereségben, ijedt nyulakká váltunk az első félidő közepétől. Emiatt zaklatott vagyok, mert nem tudom, hogy mire számítsak kedden. Tisztában vagyunk vele, hogy a Fradi az esélyes, hogy nagyon messze vagyunk tőlük is, de nem szeretném, ha még egyszer úgy állnánk hozzá, mint az ETO ellen. Az elmúlt meccsek alapján a szélsőjátékunkon javítani kell, védekezésben is szétcsúsztunk, ahhoz mérten, ahogyan előtte teljesítettünk, van mit renoválni. Szeptember-októberben nagyot mentünk, törvényszerű, hogy mostanra kicsit megtört a lendület – úgy is mondhatnám, hogy foglalkozni kell az építményünkkel állagmegóvás szempontjából. Bízom benne, hogy kicsit bátrabban és felszabadultan kézilabdázunk kedden.”

Az FTC erőltetett menetben van, a november végén rajtoló Eb előtt két hét alatt öt találkozót vív, az elsőt biztosan megnyerte a Vasas ellen az élvonalban. A címvédő az esztergomi túra után vasárnap Bukarestben lép pályára a CSM elleni BL-rangadón, majd jövő szerdán az MTK-t, november 17-én pedig a CSM-et fogadja. Jó hír a zöld-fehéreknél, hogy a térdsérüléséből felépülő átlövő, Szöllősi-Zácsik Szandra 13 hónap után újra tétmeccset játszott az elmúlt hétvégén.

„Elmondhatatlan, nagyon régóta vágytam erre. Nyáron már azt hittem, hogy újra játszhatok, most végre eljött az ideje, hogy pályán lehettem. Óriási öröm ez nekem több mint egy év után” – nyilatkozta a FradiMédiának a Vasasnak kétszer betaláló Szöllősi-Zácsik.

Tomori Zsuzsanna (FTC) és Kisfaludy Anett (Esztergom) az M4 Sportnak beszélt a meccs előtt.

NŐI KÉZILABDA NB I

A 8. FORDULÓ MŰSORA

Kedd

18.00: Győri Audi ETO KC–MTK Budapest

19.30: Mol Esztergom–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: M4 Sport)

Szerda

18.00: DVSC Schaeffler–Moyra-Budaörs

18.00: Szombathelyi KKA–Vác

Szombat

17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Tappe-Békéscsabai Előre NKSE

18.00: Vasas SC–Alba Fehérvár KC

18.00: Kisvárda Master Good SE–Motherson-Mosonmagyaróvári KC