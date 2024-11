Egyesével köszöntötték Elek Gábort a Fradi kézisei

Nem elég, hogy kedden születésnapja volt Elek Gábornak, az Esztergom vezetőedzőjének, csapatára este női kézilabda-bajnoki mérkőzés is várt, méghozzá éppen a Ferencváros ellen, amelynek a korábbi szövetségi kapitány 16 éven át volt a szakvezetője tavaly nyári távozásáig. Azóta első alkalommal most dirigálta egykori csapata ellen az övéit. Ilyen előzmények után nem is csoda, hogy volt játékosai még a szünetben is ölelgették korábbi edzőjüket.

fotó Női kézilabda NB I: Esztergom–FTC 30–34 (Fotók: Koncz Márton)

„Nagyon megható volt a fogadtatás, a játékosok egyesével jöttek, megöleltük egymást, nagyon köszönöm mindenkinek. A mérkőzéssel is elégedett voltam, nagyon jó hangulatú meccs volt, örülök, hogy a Győr elleni vereségből talpra tudtunk állni, és ma egész jó teljesítményt nyújtottunk. Egy teljesen vállalható vereséget szenvedtünk, felszabadultan, csodálatos miliőben kézilabdázhattunk” – fogalmazott Elek Gábor a 34–30-ra elveszített találkozó után az M4 Sport kamerája előtt, kitérve arra is, hogy a szurkolók egy hatalmas molinón feszítették ki a képmását a lelátón és a két tábor felváltva éltette.