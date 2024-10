Xavi Pascual: Ha valaki azt mondja nekem, hogy októberre egy vereségünk lesz, azt mondom, lehetetlen – videó

A klubvilágbajnokság legértékesebb játékosának megválasztott Nedim Remili is értékelt a találkozót követően a klub honlapjának: „Sokat jelent számomra és nemcsak nekem, hanem az egész klubban mindenkinek. Próbálunk felépíteni valami nagyszerűt itt, és tegnap sikerült történelmet írnunk, ez nagyon jó érzés. És mindenképpen reményteljes a jövőre nézve. Nagy büszkeség volt számomra, hogy a kapitánya lehettem ennek a csapatnak, ezen a tornán. Ez olyasmi, amire emlékezni fogok egész életemben, hiszen először voltam csapatkapitány, ráadásul sikeresen. Nagyon várom a folytatást, mit tudunk összehozni a jövőben, ha hiszünk benne, mindent el tudunk érni. Keményen dolgozunk, biztosan lesznek még hullámvölgyeink, de ha bízunk magunkban, minden lehetséges és remélhetőleg még több trófeát sikerül majd begyűjtenünk.”

A veszprémiek francia klasszisa, Ludovic Fabregas arról beszélt, hogy ki kell élvezni a sikert, és bízik abban, hogy hamarosan a szurkolókkal is megünnepelhetik a győzelmet: „Ez tényleg fantasztikus volt, az első nemzetközi trófeát nyertük a Veszprémnek az ittlétünk alatt. És ez a klub történetében az első klubvilágbajnoki cím is. Nagyon örülünk neki, szabadkártyával jutottunk ki a tornára és megnyertük. Fantasztikus. Önbizalmat szerzetünk, de folytatnunk kell tovább. Egyúttal ki kell élveznünk ezt a pillanatot, hiszen nem tart örökké. Ez nagyszerű érzés a csapatnak, a klubnak, támogatóinknak, mindenkinek. Remélem, meg tudjuk ünnepelni együtt ezt a nagy sikert az Arénában is a szurkolóinkkal.”

A Veszprém hivatalos YouTube-csatornája pénteken egy videót is közzétett a lefújás utáni örömittas pillanatokról:

KÉZILABDA

FÉRFI KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYIPTOM

Döntő

VESZPRÉM HC–SC MAGDEBURG (német) 34–33 (13–14, 28–28, 32–31) – hosszabbítás után

Egyiptom, 3000 néző. Vezette: Hansen, Madsen (dánok)

VESZPRÉM: CORRALES – Vajlupau 5, REMILI 8, FABREGAS 9, Ligetvári, El-Dera 1, DESCAT 5 (3). Csere: Jensen (kapus), Cindric 5, Sandell, Pesmalbek, Koszorotov 1, Casado. Edző: Xavier Pascual

MAGDEBURG: S. Hernández – Persson 3, MAGNÚSSON 7 (4), Zehnder 2, Saugstrup 2, Kristjánsson 3, Musche 3. Csere: Portner (kapus), Bergendahl, O’Sullivan, LAGERGREN 6, MERTENS 5, Damgaard 2, Zechel. Edző: Bennet Wiegert

Az eredmény alakulása. 4. perc: 3–0. 6. p.: 3–3. 10. p.: 7–5. 17. p.: 8–7. 23. p.: 9–12. 28. p.: 12–12. 35. p.: 15–17. 42. p.: 22–18. 54. p.: 27–26. 60. p.: 28–28. 65. p.: 32–31. 68. p.: 34–32.

Kiállítások: 6, ill. 0 perc

Hétméteresek: 4/3, ill. 5/4