Súlyos vereséget szenvedett odahaza a Győri Audi ETO

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ

B-CSOPORT

Győri Audi ETO KC–Odense HB (dán) 28–35 (16–18)

ÖSSZEFOGLALÓ

Hosszú utat tett meg a körülbelül húszfős Odense-tábor a győriek elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre az Audi Arénába, létszámához képest kifejezetten hangosan, síppal-dobbal köszöntötte csapatát a bemelegítéskor. Idegenben eddig nem sok babér termett a dánoknak, a hazai környezetben hibátlan, és csoportját vezető címvédő ETO-nál bíztak benne, hogy ez a sorozat nem a Rába-partján szakad meg…

Helena Elver Hagesö találatával a vendégek szereztek vezetést, Dione Housheer gyorsan válaszolt. Fodor Csenge két percre kiállt, s mire kiegészülhetett az ETO, már 1–3 állt az eredményjelzőn. Egészen a tizedik percig őrizte egy-két gólos előnyét a vendégcsapat, Kari Dale Brattset löketével 7–7 volt az állás, de a vezetést egészen a 19. percig nem sikerült átvennie a házigazdának. A 35. életévét pénteken betöltő Sandra Toft újabb bravúrja után Linn Blohm is betalált, jött is a vendégek időkérése. A narancsmezes dánok egalizáltak, a félidő utolsó két percére pedig emberelőnybe került az Odense, s hiába kért időt Per Johansson, Hagesőék kihasználták, így 15–17-es állásról jöhetett a folytatás…

…jött is, de nem úgy, ahogy azt a helyszínre kisétáló 4500 néző döntő többsége szerette volna. Benn maradt az öltözőben az ETO, és 6:20 perc alatt hétgólos (!) hátrányba került. A helyzet nem javult, negyedórával a vége előtt már 29–20-ra vezetett az Odense. A győri ziccerek kimaradtak, a védekezés nem működött, a frissebben és lendületesebben kézilabdázó dánok megérdemelten múlták felül az előző idény BL-győztesét hét góllal. A Győr legutóbb 2012. március 10-én a norvég Larvik otthonában kapott ki hét góllal, azon a BL-középdöntős mérkőzésen és most is Ole Gustav Gjekstad ült a rivális kispadján. 28–35