Ogonovszkynak jólesik Golovin kapitány figyelme

A 21 éves balátlövő egyre jobban beilleszkedik az új csapatába, amely eddig az idényben csupán egy bajnokin szenvedett vereséget és az Európa-ligában a csoportkör kiharcolásáért lép majd pályára a lengyel Lublin ellen. Az előző idényben a cseh Mostnál kölcsönben a csapata egyik legeredményesebbje volt Ogonovszky, aki jó formáját a spanyoloknál is tartja – jelenleg is csapata házi gólkirálya –, így nem csoda, hogy Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány is jelezte számára, figyelemmel követi teljesítményét.

„A napokban beszéltünk a kapitánnyal és mondta, hogy figyel rám, ami jólesett. Tisztában vagyok bele, hogy még csak huszonegy éves vagyok, és remélem, még legalább tíz év van azért a karrieremből, úgyhogy nem szeretném én sem elsietni a dolgokat. Amikor itt lesz az ideje, akkor remélem, hogy oda tudok kerülni, hogy címeres mezben segítsem a csapatot. Az egyértelmű, hogy nagyon sokat jelentene a meghívó, de ha nem, akkor türelemmel várok, és ugyanúgy dolgozom tovább, mint eddig. A rövidtávú cél számomra most elsősorban az, hogy bejussunk az Európa-liga csoportkörébe, és ott játszhassak a csapatommal ” – mondta Ogonovszky Eszter.