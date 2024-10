Női kéziseink a világ egyik legjobbja ellen hangolnak az Eb-re

Bukovszky Anna, a női válogatott kapusa: „Jól vagyunk, örülünk, hogy újra találkoztunk. Boldog vagyok, hogy én is itt lehetek. Igyekszünk minden percet jól kihasználni a héten, hogy még inkább összeszokjunk. Sokat beszélgetünk arról, hogy hamarosan kezdődik az Európa-bajnokság, most viszont csak a franciák elleni két meccsre koncentrálunk, igyekszünk javítani a hibákat és felkészülni az ellenfélből. Pozitívan állunk hozzá, mindenképpen hasznos, hogy a világ egyik legjobbja ellen készülhetünk. Az utóbbi időben szoros meccseket vívtunk velünk, szeretnénk ezt megfordítani, hogy mi is nyerjünk ellenük. Minden poszton két klasszisa van a francia együttesnek, fontos feladat lesz, hogy mindenre felkészüljünk és megvalósítsuk az elképzeléseinket.”