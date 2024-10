Női kézilabda BL: a címvédő győriek kőkemény csatára számítanak a hibátlan éllovas Brest ellen

A dán Esbjerg, a legutóbb döntős német Ludwigsburg és a háromszoros aranyérmes norvég Vipers Kristiansand után újabb rangadó vár a címvédő Győrre a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében. Sőt, a jelenlegi forma alapján talán az eddigi legjelentősebb erőpróba következik, a négy forduló után hibátlan mérleggel éllovas Brest Bretagne vendége lesz vasárnap délután az ETO.

A riválist nyár óta a 45 éves, korábbi világbajnok beálló és védekezőspecialista Raphaëlle Tervel irányítja, aki 2013-ban és 2014-ben BL-t nyert a győriekkel, és másodedzőként is megfordult a magyar rekordbajnoknál. A franciáknál a világklasszis orosz jobbátlövő, Anna Vjahireva mellett a hazai klasszisok, Méline Nocandy, Coralie Lassource, Pauletta Foppa és Pauline Coatanea is meghatározó szerepet töltenek be, rájuk különösen oda kell figyelni. A győriek a legutóbbi két meccsükön finoman fogalmazva sem nyújtottak meggyőző teljesítményt. A Buducsnoszt Podgorica elleni idegenbeli BL-találkozón meglepő döntetlen értek el, míg a Debrecennel hét közben otthon vívott bajnoki rangadón csak az utolsó másodpercekben bravúrral védő Hatadou Sakónak köszönhették, hogy 29–28-ra győztek. A korábban többek között a Nice-ben és a Metzben is védő, vb-győztes francia válogatott kapus jól ismeri a bresti csapatot.

„Olyan keretre épít a Brest, amely jó egyéni képességű játékosokból áll, de együtt, csapatként is kiváló játékra képes – szögezte le a klubhonlapnak a 28 éves játékos, aki már pénteken megérkezett társaival a helyszínre. – Védekezésben nagyon kompaktnak kell lennünk, ezzel is arra kényszerítve őket, hogy az első vagy második számú megoldás helyett valami újat kelljen kitalálniuk. Tudjuk, hogy ez lesz a csoportunk egyik legnagyszerűbb meccse, jó formában lévő ellenféllel találkozunk, izgatottan várjuk, hogy összecsapjunk velük.”

A két együttes az elmúlt hét évben 11-szer mérkőzött meg egymással a BL-ben, öt ETO-siker mellett ötször döntetlenre végeztek, a Brest csak egyszer, 2021. május végén, a budapesti elődöntőben diadalmaskodott, akkor is 23–23-as rendes játékidő után hétméteresekkel.

Per Johansson kőkemény csatára számít a Brest ellen „Az idényben eddig a Brest a legjobb csapat Európában, nagyon jól és kiegyensúlyozottan játszik, olyan kézilabdázókkal a soraiban, mint Méline Nocandy és Anna Vjahireva. Idegenben, telt ház előtt ez lesz az egyik legnehezebb meccsünk. Mondhatni, ez egy korai csoportdöntő lesz, ha idegenben sikerül nyernünk, nagyon jó helyzetbe hozzuk magunkat, hiszen az a célunk, hogy az első két hely valamelyikén zárjunk a nyolcasban. Kőkemény csatát várunk egy magabiztos együttes ellen, minden bizonnyal az idény legjobb meccsét kell vívnunk, ha meg akarjuk szerezni a két pontot” – mondta a Győri Audi ETO mestere.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR , 5. FORDULÓ

B-CSOPORT

16.00: Brest Bretagne (francia)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!