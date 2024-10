Magyarul dicsérte a Győr BL-teljesítményét Per Johansson

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

5. FORDULÓ

B-CSOPORT

Brest Bretagne (francia)–Győri Audi ETO KC 34–35 (17–20)

Brest, 4327 néző. V: L. Hansen, J. Jensen (dánok)

BREST: Filter – Coatanea 2, Vjahireva 4, FOPPA 8 (1), ONDONO 4, C. Lassource 2, Faure 2. Csere: ANDRÉ (kapus), Lott, MAIROT 12 (3), L. Kanor, K. Novak. Edző: Raphaëlle Tervel

GYŐR: Sako – Győri-Lukács 3, Rju Un Hi 2, NZE MINKO 9, BRATTSET 7, BREISTÖL 5, VAN WETERING 5. Csere: S. TOFT (kapus), De Paula 2 (2), Housheer 2, Dulfer, Blohm. Edző: Per Johansson

Az eredmény alakulása. 3. perc: 3–0. 8. p.: 4–5. 10. p.: 7–6. 15. p.: 9–10. 20. p.: 9–14. 25. p.: 12–19. 36. p.: 19–25. 42. p.: 25–27. 53. p.: 27–31. 57. p.: 32–32

Kiállítások: 6, ill. 6 perc

Hétméteresek: 6/4, ill. 3/2

MESTERMÉRLEG

Raphaëlle Tervel: – Büszke vagyok a csapatomra, amely végig őrült módon harcolt. Ezúttal kevesebbet cseréltünk, de így is mindig sikerült visszajönnünk a meccsbe. Sok tapasztalatot szereztünk, és szerintem erre építhetünk a jövőben.

Per Johansson: – Hosszú idő után ez volt az egyik legnehezebb hetünk, de fantasztikus teljesítményt nyújtottak a lányok. Kétszer is nagy különbséggel vezettünk, de tudtuk, hogy előbb-utóbb visszajön a meccsbe a Brest. A végén hideg fejjel játszottunk, belőttük az utolsó helyzeteinket, és Sandra Toft is jókor védett.

