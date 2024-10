A Győr kiharcolta a győzelmet a Brest otthonában

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

5. FORDULÓ

B-CSOPORT

Brest Bretagne (francia)–Győri Audi ETO KC 34–35 (17–20)

Brest, 4327 néző. V: L. Hansen, J. Jensen (dánok)

BREST: Filter – Coatanea 2, Vjahireva 4, FOPPA 8 (1), ONDONO 4, C. Lassource 2, Faure 2. Csere: ANDRÉ (kapus), Lott, MAIROT 12 (3), L. Kanor, K. Novak. Edző: Raphaëlle Tervel

GYŐR: Sako – Győri-Lukács 3, Rju Un Hi 2, NZE MINKO 9, BRATTSET 7, BREISTÖL 5, VAN WETERING 5. Csere: S. TOFT (kapus), De Paula 2 (2), Housheer 2, Dulfer, Blohm. Edző: Per Johansson

Az eredmény alakulása. 3. perc: 3–0. 8. p.: 4–5. 10. p.: 7–6. 15. p.: 9–10. 20. p.: 9–14. 25. p.: 12–19. 36. p.: 19–25. 42. p.: 25–27. 53. p.: 27–31. 57. p.: 32–32

Kiállítások: 6, ill. 6 perc

Hétméteresek: 6/4, ill. 3/2

MESTERMÉRLEG

Raphaëlle Tervel: – Büszke vagyok a csapatomra, amely végig őrült módon harcolt. Ezúttal kevesebbet cseréltünk, de így is mindig sikerült visszajönnünk a meccsbe. Sok tapasztalatot szereztünk, és szerintem erre építhetünk a jövőben.

Per Johansson: – Hosszú idő után ez volt az egyik legnehezebb hetünk, de fantasztikus teljesítményt nyújtottak a lányok. Kétszer is nagy különbséggel vezettünk, de tudtuk, hogy előbb-utóbb visszajön a meccsbe a Brest. A végén hideg fejjel játszottunk, belőttük az utolsó helyzeteinket, és Sandra Toft is jókor védett.

A hibátlan éllovas francia Brest otthonában folytatta a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörét a címvédő Győr. Legutóbbi két mérkőzésén, a montenegrói Buducsnoszt és a Debrecen ellen finoman fogalmazva sem teljesített jól az ETO, így nagy kérdés volt, hogy most melyik arcát mutatja.

A győrieknél korábban játékosként és másodedzőként is megforduló Raphaëlle Tervel által irányított hazaiaknál hiányzott az olimpiai és világbajnok karmester és kulcsember, Méline Nocandy.

Másfél perc alatt három eladott labdával kezdett a magyar együttes, a házigazda így 3–0-ra vezetett a harmadik percben. Azonban viszonylag gyorsan magához tért az ETO, amely a nyolcadik percben előbb egyenlített, majd fordított is. Kezdett összeállni a támadójáték, Estelle Nze Minko és a támadásban, illetve védekezésben is kiválóan játszó Kari Brattset Dale a hátán vitte társait. Hatékony, precíz és gördülékeny akciókkal csapott le a hazai hibákra a Győr, amely öt perccel a szünet előtt már 19–12-re vezetett. A brestiek a félidőig négyet faragtak a hátrányukból, ami jelezte, nem adják olcsón a pontokat.

A hazaiaknál a világklasszis orosz jobbátlövő, Anna Vjahireva nem fogott ki jó napot (nagyon nem...), ám így is meccsben voltak, a szünet utáni percekben labdájuk volt, hogy egyre felzárkózzanak. Nem éltek vele, a hibákra továbbra is kíméletlenül lecsapó győriek négy gyors góllal újra elléptek hattal, így Tervel hamar, már a 36. percben időt kellett, hogy kérjen. Hatott az eligazítás, egy 3–0-s sorozatnak is köszönhetően az utolsó húsz percre fordulva kettőre zárkóztak a szívós franciák. Jókora hullámzás jellemezte a fordulatos, eseménydús és feszült találkozót, mindkét félnek voltak jó gólsorozatai, hiába tűnt úgy többször is, hogy sikerül, az ETO nem tudta végérvényesen leszakítani a Brestet. Ettől függetlenül a Rába-partiak mutattak összeszedettebb és pontosabb kézilabdát, ezért nem volt reális esélyük a franciáknak az egyenlítésre. A szünet után beszálló, korábbi bresti Sandra Toft szélről megbabonázta a riválist a vendégkapuban, miközben társai támadásban az üres kapus gólokkal is hatékonyan operáltak.

Hátradőlni persze hiba lett volna győri szempontból, hiszen az elmúlt években jó néhány hasonló rangadót vívtak egymással a felek, ötször is döntetlenre végeztek, ezért tulajdonképpen „papírforma” volt, hogy négy és fél perccel a vége előtt a Brest egy gólra feljött, azaz jött a már oly sokszor látott idegtépő hajrá.

Hárommal a vége előtt a pazarul kézilabdázó Clarisse Mairot lerohanásgóljával a Brest 32–32-re egyenlített. Az utolsó perceket jól menedzselő, jól harcoló ETO-nak azonban volt válasza erre, így a podgoricai botlást értékes és fontos sikerrel feledtetve élre állt a csoportjában. 34–35

A JÁTÉKNAP TÖBBI MÉRKŐZÉSÉN

B-CSOPORT, 5. FORDULÓ

Esbjerg (dán)–Vipers Kristiansand (norvég) 30–29 (15–13)

Buducsnoszt Podgorica (montenegrói)–Ludwigsburg (német) 25–36 (14–17)

Odense (dán)–Rapid Bucuresti (román) 32–24 (14–12)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

A-CSOPORT

Nyköbing (dán)–Storhamar (norvég) 28–33

Gloria Bistrita (román)–Podravka Vegeta (horvát) 25–29

Ljubljana (szlovén)–CSM Bucuresti (román) 29–31

Metz (francia)–FTC 24–19