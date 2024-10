Csoknyai István: Még időben vagyunk, hogy összekapjuk magunkat

Ahhoz képest, hogy a Budakalász férfi kézilabdacsapata a magyar bajnokság első hat fordulójában kikapott, és csak a hetedik mérkőzését tudta megnyerni a Komló otthonában, egyértelműen nem jelenthető ki, hogy rosszul kezdte volna az idényt. Egyrészt azért, mert az első hat ellenfele között volt két Bajnokok Ligája-csapatunk is, a bajnoki címvédő Veszprém HC és az OTP Bank-Pick Szeged, amely messze kiemelkedik az NB I-es mezőnyből, és vele szemben eleve vereséggel kalkulál minden együttes. Emellett Csoknyai István gárdája csak egy góllal kapott ki az ETO-tól (30–31) és a NEKA-tól ­(32–33), kettővel a PLER-től (29–31) és a Fraditól (25–27) – ezek az eredmények nem árulkodnak rossz teljesítményről.

„A Győr ellen kezdtük el az idényt, jól játszottunk és ötvenöt percig vezettünk, a végjátékban viszont nagy előny szórtunk el. Az egygólos vereséggel mély gödörbe kerültünk, amit saját magunknak ástunk – értékelte az eddigi eltelt időszakot Csoknyai István. – A helyzetünk csak még nehezebb lett, amikor hazai pályán a PLER ellen háromgólos vezetést engedtünk ki a kezünkből, pedig azzal a mérkőzéssel kalkuláltunk úgy, hogy nyerhető. A Veszprém és a Szeged teljesen más kávéház, a NEKA ellen döntetlenre álltunk, amikor belehibáztunk, és nem tudtuk átlépni a saját árnyékunkat, a Fraditól pedig vállalható vereséget szenvedtünk. Összességében az első hat fordulóban benne volt, hogy akár négy pontot is szerezhetünk, de egyet sem sikerült.”

A hat vereség után úgy utazott Komlóra a gárda, hogy tele volt bizonyítási vággyal, és szerette volna visszaállítani megcsappant önbizalmát, mert az edzői stáb tagjai és a játékosok is tudták, egyszer úgyis megtörik az átok, átszakad a gát, és győzelemmel térnek haza. A bányászvárosban a jó játék még elmaradt, de az edző szerint nem is az volt a legfontosabb, hanem hogy egy sikerrel elinduljanak felfelé.

„Talán még időben vagyunk, hogy összekapjuk magunkat, mert most jönnek csak olyan összecsapások, amelyeken pontokat tudunk és kell is szereznünk – fogalmazott a korábbi szövetségi kapitány, utalva arra, hogy a hátralévő idei meccseken, a Tatabánya, a Dabas, a Balatonfüred, a Gyöngyös, az Eger és Csurgó ellen jobb eredményeket kell elérniük, hogy a tavaszt biztató helyről kezdjék. – A sorsolásunk borzalmasan rossz ősszel, a PLER-rel, illetve az első hat csapattal játszunk hazai pályán, amelynek papíron nem mi vagyunk az esélyesei, a közvetlen riválisokkal szemben pedig idegenben lépünk pályára. Ez bizonyos szempontból optimizmusra is okot ad, hiszen tavasszal viszont mindenki hozzánk jön majd, ám az még nagyon messze van. Örülünk a komlói sikernek, kissé talán az önbizalmunkból is visszaszereztünk valamennyit.”

A CYEB-Budakalász játékoskeretében a nyáron a legnagyobb változás irányítóposzton történt, Kiss Bence helyére a 46-szoros magyar válogatott Juhász Ádám érkezett Tatabányáról. A jobbátlövő posztján meggyengültek, az idény előtt távozott a szerb Sztefan Raniszavljevics, a pozícióban egyedül maradó Sinkovits Benjamin pedig megsérült, vállműtétje után tavaszig biztosan nem léphet pályára.

„Az első vereség megadta az alaphangot, de a fiúknak mondtam is az ETO elleni meccs után, hogy ne keseredjenek el, mert Győrben sokan ki fognak kapni. Ennek ellenére egészen Komlóig cipeltük ezt a terhet – tette hozzá Csoknyai, aki szerint a magyar bajnokság most is erősödött, ami azon látszik a leginkább, hogy az évad elején általában meg lehet állapítani, melyik lesz az a két-három csapat, amely legesélyesebb a kiesésre, ám most ezt sem lehet kijelenteni egyikről sem. – Egy edzőnek minden egyes vereség fáj, de a Veszprémtől, a Szegedtől, a Fraditól vagy az ETO-tól ki lehet kapni. A Fradi ellen egyébként már éreztem, hogy újra elkaptuk a fonalat, a védekezésünk feszes volt, és jött a jó a kapusteljesítmény is, ami szerencsére Komlón is megvolt. És ha hátul megvan a stabilitás, támadásban is tudunk annyit hozzátenni, hogy megnyerjük a mérkőzést.”