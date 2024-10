Az eddigi legnehezebb próba előtt áll az FTC a női kézi BL-ben

Az idény legnagyobb erőpróbája vár a bajnoki és Magyar Kupa-címvédő Ferencváros női kézilabdázóira, akik szombat este a magyar válogatott Szemerey Zsófit és Vámos Petrát is foglalkoztató francia Metz otthonában szerepelnek a Bajnokok Ligája csoportkörében.

Az FTC négy forduló után hibátlan, miként a három győzelemmel és egy döntetlennel álló ellenfél sem kapott még ki. A ferencvárosi keretből a három francia klasszis, Laura Glauser (2010 és 2020 között), Béatrice Edwige (2016–2019) és Orlane Kanor (2016–2022) illetve az orosz jobbátlövő, Valerija Maszlova (2022–2023) is játszott korábban a metzieknél.

„Várom a találkozót, különleges lesz francia szurkolók előtt játszani, de most a Fradival szeretnék jó eredményt elérni – mondta az olimpiai ezüstérmes, világ és Eurrópa-bajnok Kanor a Fradi Médiának. – A Metz legerősebb pontja a beálló- és a szélsőjáték. Elképesztően gyorsan indulnak, ha lehetőségük nyílik rá, erre is fel kell készülnünk. Sarah Bouktit nagyon jó beálló, a válogatottban is sokszor megmutatta már a képességeit, úgy látom, hogy Vámos Petrával is elég jól megértik már egymást, erre is figyelnünk kell. Összeszedett védekezésre lesz szükségünk, hogy megállítsuk őket; a támadójátékuk veszélyesebb, mint a védekezésük.”

Az előző két bajnokiján a Dunaújváros és a Kisvárda ellen csak döcögős játékkal nyerő Fradi 27 éves balátlövője szinte mindenkit ismer a francia együttesből, és amit csak lehet, megoszt a csapattársaival.

„Jó, ha tudjuk, hogy milyen szituációban érzi magát kényelmetlenül a játékos, aki éppen szembejön velünk – mondta ezzel kapcsolatban Kanor. – A Metz ellen, főként idegenben sosem könnyű, de ha jól teljesítünk, nyerünk. Hosszabb távon csapatként várok fejlődést magunktól – egyénileg sokszor találunk megoldásokat, de együtt még építkeznünk kell, hogy magabiztosak legyünk, stabilan teljesítsünk.”

„Meg kell találnunk a megfelelő megoldást a Metz ellen és jövő héten a Debrecennel, illetve a Ljubljanával szemben is. Nehéz feladatok jönnek, több kell tőlünk, mert a hétközi bajnokin nem voltunk elég jók, labdával sokkal jobban kell mozognunk. Izgatottan várom a szombatot, mert a csoport egyik legnehezebb ellenfelével találkozunk. Nagyon kemény csata lesz, de a fő célunk a győzelmi sorozatunk folytatása, az újabb két pont megszerzése.” Allan heine, az ftc edzője

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

5. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.00: Metz HB (francia)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!