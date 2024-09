Veszprém: Ez egy ajándék, hogy itt lehetek – mondta a BL-újonc Végh Bálint

FÉRFI KÉZILABDA

BAJNOKOK LIGÁJA, 2. FORDULÓ

VESZPRÉM HC–PARIS SAINT-GERMAIN 41–28 (18–15)

Veszprém, 5024 néző. Vezette: Jorum, Klaven (norvégok)

VESZPRÉM: CORRALES – VAJLUPAU 8, REMILI 7, Cindric 2, Fabregas 3, el-Dera 3, Elísson 1. Csere: Jensen (kapus), Grahovac, KOSZOROTOV 5, DESCAT 5 (4), SANDELL 4, Pesmalbek 1, Casado 2, Végh, Ligetvári. Edző: Xavier Pascual

PSG: Palicka – Sole 5 (2), J. Omar 3, L. Karabatic 1, Holm 1, Grebille 2, STEINS 4. Csere: Green (kapus), SYPRZAK 6 (4), Prandi 2, Peleka 1, Tönnesen, Baijens 2, Marchan 1. Edző: Raul Gonzales

Az eredmény alakulása. 5. perc: 3–3. 13. p.: 8–5. 18. p.: 13–7. 24. p.: 16–10. 30. p.: 18–15. 35. p.: 22–19. 42. p.: 31–21. 48. p.: 36–24. 55. p.: 39–25. Kiállítások: 4, ill. 2 perc. Hétméteresek: 4/4, ill. 6/6

MESTERMÉRLEG

Xavier Pascual: – Fantasztikus ilyen hangulatban játszani, köszönjük a szurkolók támogatását. Ennek is köszönhető, hogy ilyen jól teljesítettünk. Elképesztő meccset játszottunk, már az első félidőben is rendben volt a játék, pedig csak hárommal vezettünk. A védelem hatalmas munkát végzett, sokat tudtunk futni, könnyű gólokat lőni. Sikerült Luc Steinst is megállítani a vendégek lerohanásainál. Rendkívül boldog vagyok, mindenki nagyon akarta a sikert és meg is küzdött érte.

Raul Gonzales: – Nagyon jól játszott a Veszprém. Ellenben mi rengeteget hibáztunk, sok labdát adtunk el, rosszak voltak a lövéseink. Különösen a második félidőben volt jelentős a különbség a két csapat között, ennek köszönhető a nagy különbségű vereség. Muszáj változtatnunk, mert a folytatásban nem sok esélyünk lesz ilyen játékkal ebben a sorozatban.