Női kézilabda BL: Komolyan kell venni a Kaproncát – Hársfalvi Júlia

A horvát kirakatcsapat Koprivnica ellen folytatja csoportkörös szereplését a női kézilabda Bajnokok Ligájában a Ferencváros. A nyáron alaposan megerősödő zöld-fehérek a Budaörssel és a Mosonmagyaróvárral szemben az NB I-ben, illetve a múlt hétvégi BL-rajton a dán Nyköbing felett aratott biztos sikerek után újabb lépést tehetnek előre a csapatépítés terén.

„Jól nézünk ki, alakulunk, az új játékosok sokkal könnyebben és gyorsabban beilleszkedtek, mint ahogy gondoltam – mondta az FTC balszélsője, Hársfalvi Júlia. – Az olimpia miatt nem volt sok időnk együtt készülni a nyáron, viszont a körülményekhez képest teljesen jól haladunk. Az összecsiszolódás mindig nagy kérdés, de szerintem ha így folytatjuk, akkor hamar összeáll a teljes kép. Elég sok kulcselem megmaradt a játékunkban az előző idényből, miközben nagyon jó játékosokkal egészültünk ki, akik emelnek a színvonalon, segíteni tudnak, színesebb lett a paletta, több lett a variációs lehetőség. Az sem mindegy persze, hogy mekkora a keret és mennyi játékpercet kapunk. Nem könnyű az edzőnek, hogyan ossza el a terheket, de Allan Heine tudja, hogyan kell ezt kezelni, jól váltogatja eddig a felállást. Egyébként nagy előny, hogy mindig friss embereket tud beküldeni a pályára, különböző stílusú játékosokat, akiknek más-más az erősségük. Ez eddig a javunkra vált, pozitívan és reményteljesen látom a helyzetünket.”

Az FTC és a Koprivnica legutóbb a 2021–2022-es BL-idényben találkozott egymással, a Fradi itthon 33–27-re, Kaproncán pedig 33–29-re győzött. A papírforma alapján most is a magyar bajnok és kupagyőztes az egyértelmű esélyes.

„Sokszor láttunk már olyat a BL-ben, hogy azok a csapatok, amelyekről azt gondoltuk, hogy nem képviselnek nagy erőt, meglepetéseket szereztek. A Podravka is ilyen lehet – szögezte le a szélső. – A horvátok jó meccset játszottak a Ljubljanával az első fordulóban, a belső posztokon és a széleken is kiváló játékosaik vannak, komplett és taktikailag jól felkészült csapat, egyáltalán nem lesz könnyű meccs. Persze szeretnénk könnyebbé tenni, ha gördülékeny a játékunk, sikerülhet. Az a feladatunk, hogy alkalmazkodjunk a Koprivnica sajátos stílusához is, jól felkészüljünk belőle, ami sikerült az elmúlt napokban az edzéseken és a videózásokon. Itthon akarjuk tartani a két pontot, nagy elánnal megyünk neki a mérkőzésnek, ez nem is lehet kérdés, de nem vehetjük félvállról az ellenfelet.”

A címvédő Győr vasárnap délután a Faluvégi Dorottyát és Háfra Noémit is foglalkoztató, legutóbb BL-döntős Ludwigsburg vendége lesz a második körben.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ – A SZOMBATI PROGRAM

A-CSOPORT

16.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Podravka Koprivnica (horvát), Érd (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

18.00: Krim Ljubljana (szlovén)–Nyköbing Falster (dán)

18.00: Metz (francia)–Gloria Bistrita (román) (Tv: Sport1)

B-CSOPORT

16.00: Vipers Kristiansand (norvég)–Rapid Bucuresti (román)