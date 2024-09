Nem olyan egyszerű a Veszprém feladata, mint amilyennek látszik

Nagyon jól hangzik, hogy a Veszprém HC férfi kézilabdacsapata még sosem kapott ki a portugál Sportingtól, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy eddig csak két alkalommal csaptak össze egymással, 2019 márciusában a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. Az Építők mindkét meccset megnyerte, és abból a gárdából egyvalaki még mindig Veszprémben játszik, a szlovén jobbszélső, Gasper Marguc.

Mivel a Veszprém az első két csoportfordulóban felülmúlta a papíron legerősebbnek tartott ellenfeleket, előbb idegenben, gyenge játékkal a Füchse Berlint (32–31), majd hazai pályán rekordot döntve, 13 góllal a PSG-t (41–28), a BL-be öt év után visszatérő Sporting ellen mindenki győzelmet vár. Ugyanakkor bármennyire is a magyar csapat a találkozó esélyese, nem lesz ez olyan sima, a portugálok ugyancsak jól kezdték a BL-idényt, hazai pályán 34–29-re legyőzték a két magyarral, Fazekas Gergővel és Szita Zoltánnal felálló, Xavi Sabaté vezette Wisla Plockot, majd idegenben kiütötték az újonc dán Fredericiát (37–19) – még ha ez utóbbi nem is olyan nagy fegyvertény.

Nemcsak a nemzetközi kupában menetelnek, hanem otthon is, a portugál Szuperkupa-mérkőzésen a Benficát mosták le (37–21), a bajnokságban mind a négy eddigi mérkőzésüket megnyerték, a lisszaboni városi rangadón újra kiütötték a Benficát (38–22), vagyis ebben az idényben még nem kaptak ki. A csapat kerete is folyamatosan erősödött az elmúlt években, a legnagyobb fogás nyáron a portugál válogatott balszélsője, Diogo Bran­quinho volt, de a jobb szélen is hazai klasszis kézilabdázik, Pedro Portela, és Ricardo Costa nagy lendülettel építi be az együttesbe a Portótól elhozott tehetséges fiait, a már a nemzeti csapatban is bemutatkozó Martim és Francisco Costát.

Rajtuk kívül színes nemzetközi játékosállomány áll a szakember rendelkezésére, benne izlandi, spanyol, svéd, norvég, egyiptomi, brazil, argentin és kongói légióssal. Szerdán a BL két, az idény két fordulója alapján a legtöbb gólt szerző csapata találkozik Lisszabonban, de a hazaiak jó statisztikái ellenére egyértelműen Xavi Pascual alakulata az esélyesebb, amelyből láthatóan nem vett ki a kelleténél többet a PSG elleni nagy különbségű győzelem.

20.45: Sporting CP (portugál)–Veszprém HC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!