Debreczeni Dávid: Nem úgy kezdtük az idényt, ahogyan elterveztük

Végig magabiztosan játszva győzte le a Fradi a rivális Tatabányát. A zöld-fehérek eddig rapszodikus teljesítményt nyújtottak a 2024–2025-ös évadban, a szombati produkciójuk azonban magas szintet képviselt. Amikor ennyire kevés technikai hibával és 87 százalékos lövőhatékonysággal kézilabdáznak, bárki ellen lehet esélyük a győzelemre.

„Tartoztunk magunknak ennyivel, miután nem úgy kezdtük az idényt az Európa-ligában és a bajnokságban sem, ahogyan terveztük – mondta Debreczeni Dávid, az FTC beállója a Nemzeti Sportnak. – A Silkeborgtól kaptunk egy pofont, amely megrázott minket, aztán a komlói vereségünk is csalódás volt. Komlón nagyon nehéz játszani, mert erős testfelépítésű játékosai vannak, akik védekezésben már-már brutalitásba mennek át. Ezt nehéz elfogadniuk az ellenfeleknek.”

Az Európa-liga-selejtezőből való kiesés és a Komlón elszenvedett 30–29-es vereség után hamar sikerült felállni a padlóról. Debreczeni öt góllal vette ki a részét a Tatabánya 41–33-as kiütéséből, de szerinte hiba lenne csak ez alapján a sima meccs alapján értékelni, esetleg lebecsülni a közvetlen riválist, mert a Bányász nagyon jó csapat. A rangadó után a Fradi alapemberét a hazai szurkolótábor külön köszöntötte, hiszen hétfőn lett 32 éves.

„Szeretném azt mondani, hogy huszonhárom vagyok, de nem… Kedvesek a Fradi-szurkolók, hogy ezekre a dolgokra is odafigyelnek, nagyon szeretem őket. Karai Miklósnak is most volt a születésnapja, ő szeptember huszonkettedikén született, csak olyan tíz évvel fiatalabb, mint én…” – mondta jókedvűen.

A Ferencváros legközelebb a kiesőjelölt Dabas otthonában játszik, a Tatabánya pedig az „óriásölő” Komlóval, igaz, hazai pályán.