Ebben az idényben is új mezben lép majd pályára a női kézilabda NB I-ben szereplő Győri Audi ETO KC. A klub hivatalos Facebook-oldala egy rövid videón mutatta be az elkészítés folyamatát, és azt is, hogy milyen újdonságokkal van ellátva a mez, amely elsőre nem sokban különbözik az előzőektől, ám mégis más egy kicsit.

„Minden évben megújul a csapat meze, de idén ennél sokkal több történt. Ugyanis mi magunk terveztük és gyártottuk is le. Ettől még inkább a miénk lett” – olvasható a klub közösségi oldalán. A mez egyik különlegessége, hogy a nyakára felkerült hat évszám is: ezek emlékeztetnek a Győr Bajnokok Ligája-győzelmeire. „Azért, hogy soha ne felejtsük el, mire vagyunk büszkék és soha ne veszítsük el a fókuszt a céljainkról” – írták a Facebookon.