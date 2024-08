Női kézilabda: BL-győzelemre vágynak az ETO új igazolásai

Már egy órával a győri Audi Aréna nyitása előtt gyülekeztek a zöldmezes ETO-drukkerek szerda délután, ám ezúttal még nem tétmérkőzésre, hanem a klub hagyományos idénynyitó nyilvános edzésére vártak. A szurkolók között fő beszédtémát az átigazolások jelentették, a BL-győztes női kézilabdacsapatot ugyanis az előző évad végén hét játékosa hagyta el, köztük a világklasszis norvég Stine Oftedallal és a magyar válogatott alapemberével, Szöllősi-Schatzl Nadine-nal. A hat érkező pedig nem egyszerre csatlakozott a kerethez, sőt az olimpia miatt több játékos – köztük az olimpiai bajnok Veronica Kristiansennel – extra pihenőt kapott a szakmai stábtól.

A kellemes hőmérsékletűre hűtött csarnok megnyitott szektorai benépesültek, a pálya közepén pedig először Szabó Tamás, a klub nemzetközi igazgatója jelent meg. Rövid felvezetőjét követően érkezett a csapat, a játékosokat vastapssal fogadták a nézők. A jó hangulatú labdás edzésen szólt a zene, a bemelegítést követően alaposan megdolgoztatták a két kapust, Sandra Toftot és a Metz-től érkező Hatadou Sakót. A világbajnok és friss olimpiai ezüstérmes karrierje során először hagyta el Franciaországot. „Azt hiszem, ez az a csapat, ahol saját magam lehetek. Rengeteg szurkoló előtt játszhatok majd, nagy arénában. Ráadásul sokszor megnyerték a Bajnokok Ligáját, ami talán nekem is sikerülhet majd” – felelte lapunknak a kapus. Hozzátette, az országváltással kapcsolatban nem stresszelt, az volt az egyedüli furcsaság, hogy mostantól mindenkivel angolul kell beszélnie, hiszen korábban csak franciául folyt a kommunikáció. Magyarul is megtanult már néhány szót, társainak hangos „sziasztokkal” köszönt. „Az öltözőben remek a hangulat, mindenki boldog, hogy itt lehet. Sok lány számára különleges élmény lesz. Új dolgokat akarok tanulni, 28 évesen is van még mit; fejlődni akarok, látni szeretném, mi a különbség a korábbi klubjaimhoz képest” – tette hozzá.

Egy másik új játékos, a holland Kelly Dulfer a Nemzeti Sport kérdésére elmondta, azért választotta a győrieket, mert esetükben egy nagy klubról van szó. „Mindig is arról álmodtam, hogy ilyen jó csapathoz igazolhassak, az atmoszféra pedig fantasztikus, szóval számos okom volt, hogy ideigazoljak” – jelentette ki a balátlövő. Dulfer szerint könnyebb úgy csatlakozni az együtteshez, hogy már ismeri a válogatottból a vezetőedzőt, Per Johanssont. „Még csak három napja vagyok a klubnál, de nagyon szívélyes fogadtatásban részesültem, már otthonosan érzem magam” – tette hozzá. A német Bietigheim színeiben a holland játékosnak voltak magyar csapattársai, Faluvégi Dorottya korábban a győrieknél is megfordult, ő azt javasolta Dulfernek, élvezze, hogy az ETO-ban játszhat. Ami pedig a célokat illeti, a világbajnok kézilabdázó szeretne mindent megnyerni a győriekkel: a Bajnokok Ligáját, a magyar bajnokságot és a kupát is. Előbbiben tavaly csúcsra ért a győri klub, utóbbi kettőt a ferencvárosiak hódították el.

Vasárnap már felkészülési mérkőzés következik az Audi Arénában, az ETO a francia bajnok Metz csapatát fogadja, szeptember 3-án pedig az előző idény meglepetéscsapata, a Mosonmagyaróvári KC látogat a Rába partjára.