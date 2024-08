Férfi kézilabda: Iváncsik Tamás az FTC akadémiájánál folytatja – hivatalos

„Nagyon örültem, amikor a Fradi megkeresett hónapokkal ezelőtt, rendkívül szimpatikus volt számomra az a koncepció, amit vázoltak, és maga a közeg is – kezdte a klubhonlapnak adott interjút Iváncsik Tamás. – Továbblépési lehetőségnek tartottam, boldog vagyok, hogy az U16-os korosztály után immár U18-as csapat mellett dolgozhatok vezetőedzőként, tehát azzal a korosztállyal, amellyel a serdülőválogatottnál is dolgozunk. A bajnokság során láttam, hogy az FTC mindig komoly erőt képviselt, ismertem már az itt folyó szakmai munkát, megtiszteltetésnek éreztem, hogy az FTC Kézilabda Akadémia edzői stábjához csatlakozhatok. Valóban volt több megkeresésem, de itt éreztem azt, hogy teljes mértékben találkoznak az elképzeléseink és a fiú serdülőválogatott edzői munkám szempontjából is fontos volt, hogy továbbra is kövessem a játékosok fejlődését. Új kihívást szerettem volna, a további szakmai fejlődésem szempontjából is úgy gondolom, a legjobb döntést hoztam”

Mint Iváncsik elmondta, új munkahelyén nagyon jó első benyomásokat szerzett: „Az elején természetesen kellett egy kis idő a fiúknak is meg nekem is, hogy összecsiszolódjunk, de két hét után már mondhatom azt, hogy látják azokat az irányvonalakat, amelyeket képviselek, úgy gondolom, vevők az elképzeléseimre.”

Saját edzői felfogásáról, elképzeléseiről azt mondta: „Húsz év profi sportpályafutással a hátam mögött, gyakorlatias és következetes edzőnek tartom magam. Maximális fegyelmet várok el a játékosaimtól, de fontosnak tartom, hogy felszabadultan, magabiztosan kézilabdázzanak, élvezzék is a játékot. Ha elakadnak vagy hibáznak, akkor próbálok inkább ösztönző lenni, és azt elmondani, hogy mit csináljanak helyette, hogyan csinálják jól. Szeretem, ha nagyon alázatos egy játékos, és beleteszi magát a munkába. Ahhoz, hogy sikeresek legyünk, nem elég a tehetség, szorgalom és alázat kell.”

A kitűzött is elmondta a véleményét: „Szerettem volna, ha a csapat saját magát besorolja egy helyre a tabellán, final fourt szeretnénk játszani. Nem elérhetetlen cél, de nyilván nem fogják ingyen adni.”

Az FTC U18-as csapata a héten kezdi a felkészülési meccseket: csütörtökön délelőtt és délután is megmérkőzik a Pick Szegeddel, a jövő héten pedig a Kanyó Memorial elnevezésű nemzetközi tornán szerepel Tatán.