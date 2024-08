Férfi kézilabda: a megtizedelt Veszprém a második félidőben lelépte a Kielt

A pályán egyelőre könnyebb dolga van Imre Bencének, a német THW Kiel olimpikon kézilabdázójának, mint azon kívül. Az előző idényben Imre már nemcsak az FTC-nek, hanem a felnőtt válogatottnak is kulcsembere volt, és az olimpia, illetve a felkészülés kezdete között nagyon kevés pihenő jutott neki. Mint elmondta, fizikálisan nem érzi magát fáradtnak, de mentálisan ugyanez már nem mondható el, főleg a költözés után. „A magánélet is nehezebb, még sok minden új, és ilyenkor természetes honvágy is van. Ez most egy kicsit nehéz időszak ilyen szempontból. A pályán viszont nagyon jól érzem magam, a srácok nagyon befogadóak. Amikor otthon vagyok egyedül, akkor nehezebb” – magyarázta az MTI-nek még a szombati, Nantes ellen megnyert találkozó után. A jobbszélső elmesélte, hogy nagyon sokat beszélnek hozzá németül, mert ezt külön kérte. Ha valamit nem ért, egyből jelzi, és akkor angolra váltanak, de inkább próbál németül válaszolgatni alapszinten, hogy jelezze: megérti, amit mondanak, tehát a nyelvtanulással is halad. A THW Kiel az első felkészülési meccsét szerdán 33–30-ra elveszítette a horvát PPD Zagrebbel szemben. Imre elmondta: nagyon szembetűnő számára, hogy vesztes mérkőzés után is mindenki laza. „Természetesen a szezon közben ez már valószínűleg változni fog, de egyelőre csak próbáljuk élvezni az együtt töltött időt. Az edzőtábor szerintem nagyon jól sikerült. Volt egy csapatépítő programunk is, egy hegyi túra, ami összehozta a csapatot, mindenki élvezte” – mesélte. A magyar játékos szerint jó úton haladnak, amire szükségük is van, hiszen nagyon kemény év előtt állnak. A csapatban mindenki tisztában van vele, hogy nem az első hónapokban fog eldőlni a bajnokság és az Európa-liga, de már az első fordulók is nagyon fontosak, hiszen a német élvonal első négy körében három rangadó is vár rájuk. A német klub sportigazgatója, Szilágyi Viktor az MTI-nek elmondta: az olimpia miatt nagyon rövid idejük, mindössze húsz napjuk van a felkészülésre a teljes kerettel. „Egy normális edzőtáborban nagyon sok atlétikai edzés van, de mi inkább a kézilabdára koncentráltunk, amiből néhány dolgot már lehetett is látni, de az új játékosoknak ez egy nagyon nehéz szituáció, mert húsz napunk van így együtt az első Bundesliga-meccset megelőzően” – magyarázta. Hozzátette, normál esetben öt-hat hete van a szakmai stábnak felkészíteni a csapatot, ezért most még több koncentrációra és még jobb hozzáállásra van szükség. „Örülünk neki, hogy megnyertük ezt a meccset. Voltak jó dolgok, voltak kevésbé jó dolgok, utóbbiakon még dolgoznunk kell, de ez normális a felkészülés során” – nyilatkozta. Meglátása szerint világklasszis játékosok távoztak tőlük, és fiatalok érkeztek, valamint a tapasztalt kapus, Andreas Wolff. Reményei szerint képesek lesznek megszerezni az első két hely valamelyikét a Bundesligában, ami nagy álmuk, hiszen csak így térhetnének vissza a Bajnokok Ligájába. Szilágyi is úgy látja, hogy Imre Bencének nem a pályán, inkább a pályán kívül van nehéz dolga, mert csak néhány napot töltött Kielben, máris mentek az edzőtáborba, és minden új számára. „Először játszik külföldön, új a nyelv, újak a játékostársak, de már most is lehet látni, mennyi minőséget hoz a játékunkba. Tudjuk, hogy nagyon jót fog tenni a játékunknak” – szögezte le a sportigazgató. MTI