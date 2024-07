Szilágyi Zoltán: Ahogy telik az idő, egyre fényesebb lesz a világbajnoki ezüst

A nyári szünet alatt sem tétlenkedett Szilágyi Zoltán. A Debrecen női kézilabdacsapatával az elmúlt idényben élvonalbeli negyedik, Magyar Kupa-bronzérmes és a Bajnokok Ligájában rájátszásba jutó tréner a Szkopjéban múlt hétvégén zárult U20-as világbajnokságon segítőjével, Kudor Kittivel (akivel a klubban is együtt dolgoznak) a magyar női juniorválogatottat irányította, nem is akárhogyan, hiszen ezüstérmesként végeztek.

„Ahogy távolodunk a döntőtől, egyre inkább úgy érzem, hogy büszkék lehetünk az ezüstéremre – tekintett vissza a Franciaország ellen 29–26-ra elveszített fináléra Szilágyi Zoltán. – Ettől függetlenül maradt bennem némi hiányérzet, nem az eredményességet nézve, hiszen az ezüst nagyszerű, hanem azért, mert bizonyos játékelemek nem úgy működtek, ahogyan szerettem volna. A védekezésünkre és a kapusteljesítményünkre egy szavunk sem lehet, viszont a gyors játék és a lerohanásaink nem működtek, és amikor megálltunk támadásban, nem tudtuk megnyerni az egy az egy elleni párharcokat. Ilyenkor nagyon hiányoztak a lendületes lerohanásgólok – ez kijött a franciák elleni döntőben is. Az összkép ugyanakkor nagyon is pozitív, és egyre inkább az lesz, ahogy telik az idő. Egy ezüstérmet nem kell magyarázni, ez önmagában siker. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy tavaly és idén is döntőt játszottunk világversenyen a csapattal, minden mérkőzésünket megnyertük, kivéve az utolsót.”

A 2004-ben és 2005-ben született játékosok alkotta garnitúra a szkopjei döntővel „kifutott”, a korosztályos csapatot az ifjúságiak között Bohus Beáta, a juniortornákon Szilágyi Zoltán irányította az elmúlt években: az együttes az U17-es és tavaly az U19-es Európa-bajnokságot is megnyerte, az U18-as világbajnokságon bronz-, az U20-ason pedig ezüstérmet szerzett.

Az 51 éves vezetőedző nem sokáig merenghet a juniorokkal megélt élményeken és tapasztalatokon, a jövő hét végétől már kezdődik a nyári alapozás a Debrecennél.

„Azért előtte még mindenképpen szeretnék néhány napot pihenni. A nyári, debreceni felkészülési program már megvan, de az edzéstervet még el kell készítenem – folytatta Szilágyi. – A felméréseket és az orvosi vizsgálatokat jövő pénteken végzi el a csapat, és utána, július tizenötödikétől kezdődik a tényleges felkészülés, akkor már én is csatlakozom. Hét edzőmérkőzést tervezünk, augusztus végén lesz egy rangos hazai rendezésű tornánk, amelyen várhatóan a norvég Vipers Kristiansand, a montenegrói Buducsnoszt és a Ferencváros vesz részt. Direkt úgy szerveztük, hogy addigra már az olimpián szereplő kerettagok is visszatérjenek.”

A közelmúltban az is eldőlt, hogy bár a debreceni klub tavalyhoz hasonlóan idén is megpályázta a BL-szabadkártyát, ezúttal nem járt sikerrel. Ezzel kapcsolatban a tréner elmondta, természetesen csalódásként élték meg az európai sportági szövetség döntését, mert nagyon szerettek volna újra indulni, miközben az is benne volt a pakliban, hogy elutasítják a kérelmüket, amit így tudomásul kell venni – innentől kezdve arra koncentrálnak, hogy az Európa-ligában minél tovább jussanak.