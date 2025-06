Szilágyi Zoltán ambivalens idényt zárt a csapatával

– Melyik szó vagy érzés ugrik be önnek elsőre az elmúlt idénnyel kapcsolatban?

– Ambivalens idényünk volt – válaszolta a női kézilabda NB I-ben legutóbb a negyedik helyen végző Debrecen női kézilabdacsapatának edzője, Szilágyi Zoltán. – Igazságtalan lenne azt állítani, hogy nem teljesített jól a csapat, hogy nem állt össze a játéka és ne hozta volna az elvárt szintet, kihozta magából azt, ami a tudása alapján benne volt, látszódott a fejlődési folyamat, sok jó meccsünk volt. A magunkkal szemben elvárt helyezésekkel azonban nem párosult ez a teljesítmény. Bizonyos játékosok egyénileg nagyot léptek előre védekezésben és támadásban is. Nem kérdés, az élsportban az eredmények számítanak, de a mutatott játékunkat és a teljes fejlődési ívünket nézve biztató az összkép.

– Majdnem hozták az összes kötelezőt, és a tavalyi aranyérmes FTC-vel szemben bravúrpontot is szereztek. Az újoncként bronzéremig menetelő Esztergom elleni váratlan hazai vereségen múlt, hogy végül lecsúsztak a bajnoki dobogóról?

– A Budaörs elleni hazai döntetlenen múlott. Olimpia után voltunk tavaly nyáron, a keret egy része részt vett rajta, így két-három hetet tudtunk csak együtt készülni teljes létszámban, mielőtt találkoztunk az esztergomiakkal. Azt a hibát és fiaskót, mert nyilván kudarc otthon kikapni az Esztergomtól, sikerült javítani azzal, hogy idegenben mi nyertünk, és szereztünk egy bravúrpontot a Ferencváros ellen. A Budaörssel szembeni durva hiba nem fért bele, meg is pecsételte a sorsunkat.

– A Magyar Kupában meglepetésre az eltiltások miatt foghíjas Mosonmagyaróvár ellen búcsúztak a négyes döntőért vívott meccsen, míg az Európa-liga selejtezőjében kettős vereséget szenvedtek a román Valceától, így nem jutottak be a tizenhat csapatos csoportkörbe. Emiatt is bőven maradhatott önben hiányérzet.

– Egyértelműen. A Valcea erős ellenfél volt, de akkor is többet vártunk magunktól. Ha nem is sokon múlott, de a románok érettebb játékot mutattak, nálunk egy-egy extra teljesítmény hiányzott, és a visszavágón kihagytuk a sorsdöntő helyzeteinket. A Magyar Kupa-kiesés teljes kudarc, melyet leginkább a mentális tényezőknek tudok be. Amikor a Mosonmagyaróvár kerete komplett volt, a bajnokságban kétszer legyőztük, a tartalékos csapata ellen viszont elment a kupatovábbjutás. Nem becsültük le a riválist, inkább görcsössé, feszültté váltunk, mentális mélypontra kerültünk, hogy „hú, milyen ciki lesz, ha ez a meccs nem sikerül”, ezt cipeltük végig a találkozón. „Túlparáztuk” a szituációt, minket jobban megzavart, hogy alapemberek hiányoztak az ellenfélnél, és ebből az állapotból a stáb sem tudta kimozdítani a csapatot. Tíz ziccert és öt hétméterest hagytunk ki, ebből is látszott, hogy milyen görcs telepedett ránk.

– Mi a terv a nyári felkészülésre?

– Július tizennegyedikén indul a közvetlen felkészülés, nyolc edzőmérkőzést tervezünk, két tornán is részt veszünk, augusztus elején Valceában, majd mi is rendezünk egyet augusztus huszonkettedikén és huszonharmadikán, a lengyel Lublin, a Valcea és a Ferencváros érkezik hozzánk. De játszunk még a szlovákiai Nagymihállyal, a román Slatinával és az Esztergommal is. A legutóbbi idény előtt sok játékosunk távozott a belső posztokról, idő kellett, mire újra összeállt a csapat, amit nehezített, hogy a tavalyi alapozás során alig tudtunk együtt készülni. Most viszont előny, hogy a keret egy éve együtt van, odafigyeltünk arra, hogy a mag megmaradjon, erre lehet építeni, az összeszokottság mindig nagy pluszt jelent, ezért mindenképpen előrelépést várok, hogy folytassuk azt a lendületet, ami az előző bajnokság utolsó harmadában jellemzett minket.

– Ismét pályáznak a Bajnokok Ligája-indulásra, két év elteltével szerepelhetnének a legjobbak között ősztől. Mit adhatnak az újabb BL-meccsek?

– Minden csapatnak az az álma, hogy a BL-ben játszhasson, és ha erre megvan a lehetőség, akkor élni kell vele. A legutóbbi szereplés elején voltak nehézségeink, nagy vereségekbe is beleszaladtunk, de idővel felvettük a ritmust, egyre jobban beleerősödtünk és belerázódtunk a mezőnybe, sokat fejlődtünk, sok pluszt hozott. Hosszú távon adna sokat az újabb BL-indulás, a játékosok előrelépése és a klub szempontjából is.