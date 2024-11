Veszélyben a 2025-ös hollandiai országúti kerékpáros versenyek a háromnapos NATO-csúcs miatt

Mindez konkrétan azt jelentené, hogy a kerékpáros versenyek szervezőinek nem marad majd elegendő motoros rendőr az útvonalak biztosításához, már pedig nélkülük nem lehet versenyt rendezni.

A Holland Kerékpáros-szövetség (KNWU) közleményében arról írt, hogy a tavasz összes egy- és többnapos versenyének megtartása veszélybe került, többek között a nagy presztízsű Amstel Gold Race is – amelyet az elmúlt években többek között Tom Pidcock, Tadej Pogacar, Wout van Aert, Michal Kwiatkowski, vagy éppen Mathieu van der Poel is nyert már meg. A hollandiai kerékpáros versenyszervezők egyébként is hosszú ideje küzdenek azzal a nehézséggel, hogy megfelelően képzett motoros rendőri egységeket szerezzenek a viadalok útvonalainak biztosítására, s az elmúlt öt évben az országban rendezett, s motoros rendőrök munkáját igénylő versenyek száma jelentősen csökkent, éppen a munkaerőhiány miatt.

A KNWU a jelenlegi helyzetben azt próbálja meg elérni, hogy lehetővé váljon civil motoros forgalomirányítók alkalmazása, ám ehhez különböző törvényi előírásokat kellene néhány hónapon belül megváltoztatni.

Ami biztos, hogy a jövő évi Amstel versenye 2025. április 20-i dátummal szerepel a versenynaptárban.