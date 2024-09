Rossz időben is kitartott a Balatonfondo mezőnye

November közepére emlékeztető időjárás fogadta szombat reggel Balatonfüreden a kerékpározni vágyókat, másodjára rendezték meg ugyanis a Balaton-felvidéken a Balatonfondót, amivel a két évvel ezelőtti, Magyarországról indult Giro d’Italiára emlékeznek. A gyönyörű tájakon haladó versenyen a zord körülmények – nyolc fok, olykor szakadó eső – ellenére is közel ezren álltak rajthoz és teljesítették az előzetes tervekhez képest módosított, különböző hosszúságú etapokat. Így tett Schneller Domonkos, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke is, aki elmondta, ez a nap ismét bebizonyította, hogy a kerékpársport egyre nagyobb népszerűségre tett szert Magyarországon az elmúlt évek során. „A versenyzők kitartása és teljesítménye mindannyiunkat inspirál, hiszen mindannyian sikeresen, és ami fő: balesetmentesen értek célba. Különösen nagy öröm, hogy az amatőröknek olyan példaképeik vannak, mint Valter Attila, aki nagykövetként vett részt az eseményen, a szintén itt tekerő Dina Marci, vagy épp Vas Blanka, akik nemcsak itthon, hanem nemzetközileg is kiemelkedő eredményeket érnek el. Ők az élő példák arra, hogy a kerékpársportnak van jövője Magyarországon” – tette hozzá Schneller, aki egyben az esemény fővédnöke volt.

A világbajnokságra készülő Valter Attila volt a verseny nagykövete, az olimpiai negyedik kerékpáros a jövő generációjára hívta fel a figyelmet: „Az amatőr versenyzők mellett a fiatalok eredményeit is érdemes figyelemmel kísérni, hiszen sokuknak a profi pályafutás is kilátásba kerülhet.” Dina Márton 2021-ben végigtekerte a Girót. A kerékpáros a nehézségek mellett a pozitívumokat is meglátta a Fondón: „A Balatonon mindig élmény tekerni, még ilyen próbára tévő körülmények között is. A hűvös idő és a szél nehézségeket okozott, de a szervezés magas színvonala és a pálya változatossága izgalmassá tette a versenyt. A futam végére még a nap is kisütött, ami különösen emlékezetessé tette a befutó pillanatait.”

A futam abszolút győztese a holland Johnny Hoogerland lett, aki 1:25:37 óra alatt teljesítette a 62 kilométeres távot. A Balatonfondót jövőre tavasszal rendezik, a leghosszabb etapra benevezettek pedig kedvezményben részesülnek.