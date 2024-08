Vuelta: megvan Van Aert mesterhármasa, Valter a 16.

Noha hétfőn nem tekert a mezőny, így sem unatkoztak a Vuelta résztvevői, hiszen légvonalban közel 700 kilométer távolság várt leküzdésre: a dél-spanyolországi andalúziai Granadából az észak-nyugati csücsökben lévő galíciai Ponteareasba kellett eljutni. A transzfer miatt tehát távolról sem klasszikus pihenőnapja volt a mezőnynek, ám egy előnye így is volt a nagy utazásnak: Galíciában jó 10-15 fokkal hűvösebb idő várt a kerékpárosokra, a korábbi 34-39 – olykor 41-43 – Celsius-fok helyett 23-26 fokos hőmérsékletben vágtak neki a 3074 méter szintkülönbséget tartalmazó szakasznak, amelynek az elején egy második, a cél előtt 20 kilométerrel pedig egy első kategóriájú hegy jelentette a nehézségét a sík befutót megelőzően.

A szakasz kialakításából fakadóan a rajt után azonnal hatalmas verekedés kezdődött a szökésbe kerülésért, Valter Attila többször is megpróbált bekerülni a nap elmenésébe, ám nem járt sikerrel. A második kategóriás emelkedő, az Alto de Fonfría vége felé az UAE-s Marc Soler indított támadást, amire Valter zöld trikós csapattársa, Wout van Aert és a quick-stepes hegyimenő, William Lecerf gyorsan rácsatlakozott, így hárman fél perccel a mezőny előtt haladtak – a hegytetőn a hajrát Van Aert nyerte meg, amivel négy éve nem látott bravúrt ismételt meg. Akkor Primoz Roglic nyert a sprinterek versenyét vezető zöld mezben hegyi hajrát a Vueltán. A hegyre fel, majd lefelé jövet is többen, többször próbáltak felugrani a trióra – köztük Valter is –, végül 45 kilométerrel a rajt után az alpecines Juri Hollmann és az FDJ-s Quentin Pacher járt sikerrel, ezzel egy óra pofozkodás után kialakult a nap szökése.

Az etap közepén lévő síkon Van Aertékat elengedte a mezőny, előnyük villámgyorsan nőtt, 55 kilométerrel a cél előtt a harmadik kategóriás Alto de Vilachán emelkedőjén már hat és fél perc is volt, a mezőnyben élre állt a háromszoros Vuelta-győztes Roglic csapata, a Red Bull-Bora-hansgrohe, s csendben elkezdte lefaragni a hátrányt. A második kategóriás Alto de Mabiára haladva előbb arról jött a hír, hogy a szombaton egy őz által elütött Giulio Ciccione feladta a versenyt, két perccel később pedig a mezőny végén esett el és került földre a korábbi pöttyös trikós Sylvain Moniquet, aztán Van Aert megnyerte a hegyi hajrát, majd pedig az Atlanti-óceán partján fekvő Oia községben a nap egyetlen részhajráját is. Ezzel a lendülettel azonnal faképnél is hagyta a többieket, csupán Pacher tudott vele tartani a nap utolsó, első kategóriás hegyén, az Alto de Mougáson.

Az emelkedőt öt perc hátránnyal kezdő főmezőny létszáma eddigre alaposan megcsappant, a nagyjából 70 bringás között azonban ott volt Valter is, sőt, legtöbbször a pelotonnak igencsak az elejében haladt, a címvédő Sepp Kusst gardírozva. A hegy igazán meredek részén az összetett harmadik Richard Carapaz és csapattársa, Jefferson Cepeda megrántotta a mezőny elejét, a tempóváltásnak a magyar bajnok is áldozata lett, s leszakadt az ekkor már hosszú, egyes sorban közlekedő, nagyjából már csak 35 tagú főmezőnyről. A nap utolsó hegyét is Van Aert vitte el, ezzel a pöttyös trikóért folyó versenyben holtversenyben az első helyre ugrott Adam Yates mellé, miközben Pacher-vel együtt 40 másodperc előnyre tettek szert Lecerf és Soler kettőse előtt a lejtmenet kezdetekor. Míg a piros trikós Ben O'Connor és a főmezőny maradéka 4:55 percre követte az élen haladókat.

A lejtmenetben Van Aerték tovább növelték az előnyüket a főmezőny előtt, és egyértelművé vált, hogy Van Aert vagy Pacher nyer. Végül az esélyesebb belga jó ütemben nyitott hajrát, francia riválisának esélye sem volt a győzelemre. Van Aert ezzel már a harmadik szakaszsikerét könyvelhette el ezen a Vueltán.

A magyar bajnok Valter a lejtmenetben visszaért a pelotonra, jól is helyezkedett, így 5 perc 31 másodperces hátránnyal a 16. helyen ért célba, ami ezen a Vueltán az eddigi legjobb helyezése.

Összetettben az ausztrál Ben O'Connor megőrizte első helyét Roglic és Carapaz előtt, a különbség sem változott közöttük.

KERÉKPÁR

79. VUELTA A ESPANA

10. SZAKASZ (Ponteareas–Baiona, 160 km)

1. Wout van Aert (belga, Visma-Lease a Bike) 3:50.47 óra

2. Quentin Pacher (francia, Groupama FDJ) 3 mp hátrány

3. Marc Soler (spanyol, UAE Team Emirates) 2:01 p h.

…16. Valter Attila (Visma-Lease a Bike) 5:31 p h.

AZ ÖSSZETETT ÁLLÁSA

1. Ben O'Connor (ausztrál, Decathlon AG2R) 40:05:54

2. Primoz Roglic (szlovén, Red Bull-Bora) 3:53 p h.

3. Richard Carapaz (ecuadori, EF Educations) 4:32 p h.

…39. Valter 40:50 p h.

Szerdán Padrónból indulva Padrónba ér vissza a mezőny, közben 166.5 kilométert tesz meg. A Vuelta szeptember 8-án Madridban zárul.