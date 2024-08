Micsoda fordulat! Ben O'Connor nagy fölénnyel vitte az etap mellett a pirosat is

Az első jó 30 kilométeren hol néhány szökevény lógott meg pár másodperc előnnyel, hol egy szakadás miatt alakult ki különbség két nagyobb csoport között, de szökés nem tudott kialakulni egészen a nap első kategorizált – ráadásul első kategóriás – emelkedőjéig. Ennek lábához egy nagy, 33 fős csoport érkezett némi előnnyel, s ebből alakult ki végül a nap szökése, amelyben végül tucatnyi bringás maradt – köztük az összetettben két percnél kevesebb hátránnyal álló Florian Lipowitz, valamint Ben O'Connor, és Cristian Rodríguez. A Puerto del Boyar lejtmenetében aztán a piros trikó virtuálisan már Roglic borás csapattársára került, majd elkezdett tempósan nőni a szökevények előnye, s 70 kilométerrel a vége előtt már öt perc fölött is volt a fór.

Nagyjából ekkor unta meg a mezőnyben a „totyogást” a Bahrein csapata, amire az élbolyban Ben O'Connor reagált gyorsan miután elvitte a mezőnyhajráért járó időjóváírást és Gijs Leemreizével együtt 60 kilométerrel a cél előtt otthagyta a szökést – ezzel pedig virtuálisan az összetett első helyére állt. A harmadik kategóriás Viento emelkedőjén aztán szétszakadt az üldözőkké váló szökevények csoportja, miközben a főmezőny hátránya az éllovasokkal, O'Connorral és Leemreizével szemben öt és fél percre nőtt és már csak 45 kilométer volt vissza. Az idei Girón és a 2021-es Touron is 4. helyen záró 28 éves ausztrál tempóját Leemreizé 27 kilométerrel a cél előttig bírta, aztán leszakadt, s 15 kilométerrel a vége előtt már egy percnél is nagyobb volt a hátránya, miközben a harmadik helyen érkező Marco Frigo az utolsó előtti emelkedő lejtmenetében elcsúszott, s ezzel nagyjából el is dőlt, hogy O'Connoré lesz a szakasz.

A nap utolsó emelkedőjét az ausztrál Roglic csoportjával szemben több mint hat és fél perc előnnyel kezdte és ezt meg is őrizte az utolsó kilométereken is a pelotonnal szemben, s ami azt jelenti, hogy 4:51-es előnnyel vette át a piros trikót Primoz Roglictól – a második helyen Marco Frigo közel öt perc hátránnyal érkezett be, a harmadiknak Lipowitz néhány másodperccel az olasz után.

Ezzel O'Connor átvette az összetettben az első helyet a végső sikerre is esélyes versenyzők előtt több mint öt percben összességében – tavaly, amikor a jelenlegi címvédő Sepp Kuss átvette a piros trikót, körülbelül két és fél perc előnye volt a fő favorittokkal szemben, s végül ebből őrzött meg 17 másodpercet a végéig az amerikai.

Sikerével egyébként O'Connor a kerékpársport történelmében 111. versenyzőként nyert legalább egy szakaszt mindhárom nagy háromhetes versenyen.

Ami Valter Attilát és csapatát a Vismát illeti: kimondottan pihenősre vették a mai napot, ugyan a zöld trikós Wout van Aert az etap elején még megpróbálkozott bekerülni a szökevények közé, de aztán inkább ő is nyugodtan a mezőnyben haladva töltötte a csütörtök nagy részét, és egy métert sem szállt be a hatalmas győzelmet elérő Ben O'Connor üldözésébe.

Valter Attila összetettbeli helyezésével cikkünket később frissítjük.

KERÉKPÁR

VUELTA A ESPANA

6. SZAKASZ

1. Ben O'Connor (ausztrál, Decathlon AG2R) 4:28:12 óra

2. Marco Friggo (olasz, Israel-Premier Tech) 4:33 perc hátrány

3. Florian Lipowitz (német, Red Bull-Bora-hansgrohe) 5:12 p h.

... 47. Valter Attila (Visma Lease a Bike) 6:51 p h.

AZ ÖSSZETETT ÁLLÁSA

1. Ben O'Connor (ausztrál, Groupama FDJ) 23:28:28 óra

2. Primoz Roglic (szlovén, Red Bull-Bora-hansgrohe) 4:51 p h.

3. Joao Almeida (portugál, UAE) 4:59 p h.